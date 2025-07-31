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Денис Попов
Денис Попов
Завершил карьеру
4 февраля 1979 (47)
| Нападающий
189 см | 87 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Экс-нападающий ЦСКА: «Как бы «Зениту» снова не пришлось переносить столетие…»
2025.07.31 09:49
6
Экс-футболист ЦСКА: «Разгонялся по МКАДу до 260 км/час, было страшно»
2024.05.22 16:50
8
Экс-футболист ЦСКА: «Я менял машины каждые два месяца – покупал самые дорогие и навороченные»
2024.05.22 14:49
12
Экс-форвард ЦСКА Попов назвал условие для отъезда Чалова в Европу
2024.02.13 10:27
1
Фото
«Уфа» представила нового главного тренера. Он играл за ЦСКА
2022.08.18 16:31
3
«Уфа» определилась с новым главным тренером
2022.08.17 22:38
Экс-игрок ЦСКА Попов рассказал, как Гинер убедил его перейти в «Кубань» вместо «Байера»
2022.05.13 15:15
4
Бывший нападающий ЦСКА Попов: «Клубу по силам попасть в Лигу чемпионов»
2019.05.14 07:03
20
Попов: «Первоначальный план Черчесова пошел коту под хвост»
2018.03.28 06:56
1
Попов: «Если «Зенит» не обыгрывает «Амкар», то о каком чемпионстве тогда может идти речь?!»
2018.03.05 07:16
15
Попов верит, что «Зенит» выиграет Лигу Европы
2017.08.21 06:29
19
Попов попросил не торопиться называть «Спартак» чемпионом
2017.05.01 08:14
11
Попов: «Это дерби, здесь надо биться»
2017.05.01 06:05
6
Бывший форвард ЦСКА Попов советует Дзагоеву перейти в «Эвертон»
2016.12.11 15:23
Денис Попов: «Было все равно, когда меня называли «деревянным»
2016.10.22 07:35
Попов: «Широков – один из лучших футболистов России, «Спартак» должен был держаться за него»
2016.02.10 13:30
4
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Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
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