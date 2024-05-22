Экс-футболист ЦСКА: «Разгонялся по МКАДу до 260 км/час, было страшно»

Бывший нападающий ЦСКА, «Торпедо», «Кубани» и сборной России Денис Попов рассказал о езде на огромной скорости.

– Максимум скорость, до которой разгонялись?

– 260 [км/час], по МКАДу.

– Что за ощущения, когда едете на такой огромной скорости?

– Машина как будто замирает, кажется, что ты стоишь на месте, а не едешь. Пару раз другие водители не замечали, что я так несусь и перестраивались в мою полосу.

Приходилось как-то выруливать. Честно – было страшно, весь пропотел. Но однажды все же не повезло – перевернулся.

– Ой…

– У Газзаева в ЦСКА первый сбор всегда был в Железноводске. А туда из моего Новороссийска ехать намного ближе, чем из Москвы.

Ну я как-то раз попросился у Валерия Георгиевича приехать самому, на машине. Выехали с товарищем и перевернулись.

– Сколько было на спидометре?

– В том то и дело, что не гнали! Была пурга, гололед. Машину просто занесло, и мы несколько метров проскользили на крыше. Вылезли, все нормально – на мне только пару царапин.

Но на сбор я в итоге опоздал. Нужно было видеть лицо Газзаева! Больше на сборы я сам не ездил.

– Сейчас гоняете?

– У меня даже машины своей нет, только у жены. Адреналина от скорости я получил сполна. Сейчас удовольствие доставляет работа, а не быстрая езда.

Да и движение на дорогах не то, что в мое время – камеры, автобусные полосы, самокатчики, курьеры. Гонять стало опасно.