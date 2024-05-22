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    • Экс-футболист ЦСКА: «Разгонялся по МКАДу до 260 км/час, было страшно»

    Экс-футболист ЦСКА: «Разгонялся по МКАДу до 260 км/час, было страшно»

    Бывший нападающий ЦСКА, «Торпедо», «Кубани» и сборной России Денис Попов рассказал о езде на огромной скорости.

    – Максимум скорость, до которой разгонялись?

    – 260 [км/час], по МКАДу.

    – Что за ощущения, когда едете на такой огромной скорости?

    – Машина как будто замирает, кажется, что ты стоишь на месте, а не едешь. Пару раз другие водители не замечали, что я так несусь и перестраивались в мою полосу.

    Приходилось как-то выруливать. Честно – было страшно, весь пропотел. Но однажды все же не повезло – перевернулся.

    – Ой…

    – У Газзаева в ЦСКА первый сбор всегда был в Железноводске. А туда из моего Новороссийска ехать намного ближе, чем из Москвы.

    Ну я как-то раз попросился у Валерия Георгиевича приехать самому, на машине. Выехали с товарищем и перевернулись.

    – Сколько было на спидометре?

    – В том то и дело, что не гнали! Была пурга, гололед. Машину просто занесло, и мы несколько метров проскользили на крыше. Вылезли, все нормально – на мне только пару царапин.

    Но на сбор я в итоге опоздал. Нужно было видеть лицо Газзаева! Больше на сборы я сам не ездил.

    – Сейчас гоняете?

    – У меня даже машины своей нет, только у жены. Адреналина от скорости я получил сполна. Сейчас удовольствие доставляет работа, а не быстрая езда.

    Да и движение на дорогах не то, что в мое время – камеры, автобусные полосы, самокатчики, курьеры. Гонять стало опасно.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (7)
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    Октавиус
    1716386585
    дебил, из-за таких страшно за руль садиться. в себе то ты уверен, а от столкновения с подобным дятлом никто не застрахован(
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    bset
    1716387014
    Мандрыкин тоже гонял. Больше не страшно.
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    The only one
    1716387102
    Нашёл чем хвалиться, придурок. Мозгов , видимо , как не было при рождении, так и не нажил со временем
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    fakeid
    1716387465
    я под 210 гонял. но это было на новом проспекте, который ещё не сдали в эксплуатацию. он был огорожен блоками, но попасть туда было можно. протяжённость 5 км, ноль людей и машин, езди сколько влезет. кайфа от такой скорости никакого, только успевай вперёд смотреть.
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    АлексМак
    1716387529
    идиот
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    Mirak92
    1716387753
    Хочу новости футбола ,а не личную жизнь футболистов .Да мне срать ,хоть в очко кто то долбиться ,пусть .Нет тем если ,покажите например ,Голы 30 тура прошлого сезона или что то на повестке .Например прошлый финал Лиги ,так как скоро Байер Аталанта . Мозгов если нет ,не ваше это .Меняйте профессию А гов.но на винтелятор бросать ,сейчас каждый может .Но ездил и ездил ,я так по прямой на мото в пределах разумного гоняю.Я не футболист ,но опубликуйте ,разница?всем насрать
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    JTherry
    1716388057
    "Сейчас удовольствие доставляет работа..." ...по уборке дорог для автомобилей, из пони - в дворники, кайф..!)))
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