Экс-футболист ЦСКА: «Разгонялся по МКАДу до 260 км/час, было страшно»

Бывший нападающий ЦСКА, «Торпедо», «Кубани» и сборной России Денис Попов рассказал о езде на огромной скорости.
– Максимум скорость, до которой разгонялись?
– 260 [км/час], по МКАДу.
– Что за ощущения, когда едете на такой огромной скорости?
– Машина как будто замирает, кажется, что ты стоишь на месте, а не едешь. Пару раз другие водители не замечали, что я так несусь и перестраивались в мою полосу.
Приходилось как-то выруливать. Честно – было страшно, весь пропотел. Но однажды все же не повезло – перевернулся.
– Ой…
– У Газзаева в ЦСКА первый сбор всегда был в Железноводске. А туда из моего Новороссийска ехать намного ближе, чем из Москвы.
Ну я как-то раз попросился у Валерия Георгиевича приехать самому, на машине. Выехали с товарищем и перевернулись.
– Сколько было на спидометре?
– В том то и дело, что не гнали! Была пурга, гололед. Машину просто занесло, и мы несколько метров проскользили на крыше. Вылезли, все нормально – на мне только пару царапин.
Но на сбор я в итоге опоздал. Нужно было видеть лицо Газзаева! Больше на сборы я сам не ездил.
– Сейчас гоняете?
– У меня даже машины своей нет, только у жены. Адреналина от скорости я получил сполна. Сейчас удовольствие доставляет работа, а не быстрая езда.
Да и движение на дорогах не то, что в мое время – камеры, автобусные полосы, самокатчики, курьеры. Гонять стало опасно.