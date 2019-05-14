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    Бывший нападающий ЦСКА Попов: «Клубу по силам попасть в Лигу чемпионов»

    Экс-нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов поделился мнением о выступлении бывшей команды в заключительной части национального чемпионата.

    «Имел ли ЦСКА шансы на победу в Петербурге? Повели – 1:0, потом «Зенит» сравнял – 1:1, Влашич попал в перекладину… Нет, думаю, особых шансов не было. Все равно «Зенит» сильнее на сегодняшний день, с этим не поспоришь. Сейчас у ЦСКА не тот состав и не те возможности, чтобы конкурировать с питерцами на равных. Побороться за чемпионство красно-синим было очень сложно, но вот завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов – вполне по силам.

    Лига чемпионов – это абсолютно другое дело, там совершенно иной статус плюс финансовая составляющая. Пока у ЦСКА остается возможность попасть в Лигу чемпионов, надо за нее цепляться. Команде в оставшихся матчах нужна запредельная мотивация, иначе еще и «Арсенал» может их обогнать. А если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это будет вообще уже», – сказал Попов.

    • Попов выступал в составе ЦСКА с 2001 по 2004-й год.
    • В 2009-м форвард завершил карьеру в составе «Химок».
    • Сейчас Попов входит в тренерский штаб минского «Динамо».

    Источник: «Евро-Футбол.ру»

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    14.05.2019 07:03
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 мая 2019, 15:23

      да не видать им лч как своих ушей

      0
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 14 мая 2019, 15:21

      нет у гинера денег этой весной для судей, даже карасев с динамо не помог

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 мая 2019, 10:48

      Тренер у них г-но. Гонит играть в стык, в результате травмы и играть некому. А тактики как не было, так и нет. Позиционная атака нулевая. Весь расчет на стандарты и отрыв. Но это даже Уфа просчитала. В Питере вышли как шайка хулиганов. 2 желтые за 10 минут. Таких и не купит никто. Кому нужны битые-перебитые инвалиды? В футбол надо играть, таварищ Ганчеренка, это вам не бойцовский клуп!

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 мая 2019, 10:19

      Это "вообще уже" длится всю весну.

      0
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 14 мая 2019, 09:52

      Жаль будет, если не попадут в еврокубки, они много очков для России добывают, не как проводницы

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Алексей З 14 мая 2019, 10:20

      Поэтому и ходишь оплёванный всеми сторонами.

      4
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Алексей З 14 мая 2019, 12:18

      а причём тут твой свинарник здесь говорят об армейцах,которые на ряду с Зенитом тянут весь рейтинг наших команд в Европе уже лет 10-12

      0
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      ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Garrincha58 14 мая 2019, 15:20

      с вардарами приносит с нагретыми шарами? краснодар не меньше за последние годы принес очков, пока кое-кто дну испании сливался ради удержания уже зимой прикупленного чемпионства

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 мая 2019, 09:04

      Когда команду только сформировали, то все заявляли, что ЦСКА
      удержался бы в РПЛ. Середину чемпионата провели очень хорошо,
      однако сил видимо у молодежи не хватило на игры в ЛЧ, кубке РФ
      и чемпионате России. Сейчас проведут трансферную работу, состав
      команды определят и продолжат работу в играх РПЛ. Уверен все в
      ЦСКА получится. Удачи и успехов команде!!!

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > vladimir-7 14 мая 2019, 10:22

      У Гончара тренерских способностей,самокритики и психологической устойчивости весной не хватило.Тем самым он показал,что "не по Сеньке шапка"-антикризисный тренер не может быть победителем турниров и его ресурс ограничен. Он ведь весну начал в четырёх очках от "Зенита"....

      -1
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 14 мая 2019, 09:03

      Бороться надо всегда выходя на поле, и если даже не попадёт в ЛЕ, сезон не провален, команда новая и молодая! Похвала им!

      5
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 14 мая 2019, 07:44

      Попадание ЦСКА в ЛЧ - это утопия! Команде это не по силам, т.к. от команды ничего не зависит. За ЛЕ могут зацепиться. Хотя, с такой игрой им там тоже делать нечего!

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > CSKA57 14 мая 2019, 09:11

      Пока есть хоть какие-то шансы, то нужно бороться до
      конца. Остальные две игры необходимо выиграть, а
      там как фишка ляжет.

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > CSKA57 14 мая 2019, 09:12

      Утопия не утопия, а 20млн дают... И ЦСКА эта ЛЧ необходима, и что за бред про делать нечего?! Кто то реально ждет победы в ЛЧ от РПЛ?!! Да даже при совке наши команды никогда не было топами в ЛЧ...

      5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > InterMilLano1908 14 мая 2019, 10:23

      Совок-то что?Хреновы патриоты "новой России"...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > CSKA57 14 мая 2019, 12:20

      тогда Арсеналу что там делать нашим командам в ЛЧ вообще никому там делать нечего и ЛЕ это как небольшая отдушина и то да 1/8 финала а дальше просто пропасть вы посмотрите кто сейчас в финале ЛЕ разве кто то из наших команд сможет с ними конкурировать

      0
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > InterMilLano1908 14 мая 2019, 15:19

      кому она нужна так это частному краснодару, а не россетям

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