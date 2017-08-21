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Попов верит, что «Зенит» выиграет Лигу Европы

21 августа 2017, 06:29
19

Чемпион России 2003 года в составе московского ЦСКА Денис Попов не видит ничего невозможного в том, чтобы «Зенит» выиграл в этом сезоне Лигу Европы, а через 3-4 года – Лигу чемпионов. Он лишь призвал клуб из Санкт-Петербурга и «Краснодар» собраться перед ответными играми четвертого квалификационного раунда.

Напомним, что «Краснодар» на своем поле обыграл в первой встрече «Црвену Звезду» со счетом 3:2, а «Зенит» на выезде уступил «Утрехту» – 0:1. Ответные матчи пройдут в ближайший четверг, 24 августа.

– «Зенит» и «Краснодар» должны проходить в основную сетку Лиги Европы?

– По идее – да. Нашим клубам надо собраться и додавить «Утрехт» и «Црвену Звезду». А там – игра покажет, все может быть. В первом матче «Зениту» где-то не повезло, ну и «Утрехт» хорошо сыграл. Теперь у питерцев есть преимущество домашнего матча. Что касается «Краснодара», то в последнее время он в гостях выступает лучше, чем в родных стенах.

– Закачаются ли в случае вылета тренерские кресла под Шалимовым и Манчини?

– Может быть. В меньшей степени это относится к Манчини, который только недавно пришел в «Зенит» и строит в Санкт-Петербурге новую команду. Шалимов же работает в «Краснодаре» уже второй сезон, но мы не знаем, какой у него карт-бланш в клубе, какое к нему доверие со стороны руководства. Надо понимать, что для удачной игры на нескольких фронтах нужна равноценная скамейка, а ее у «Краснодара» нет. И в случае отсутствия из-за травм ведущих игроков «горожане» сильно страдают.

– Сергей Фурсенко сказал, что через 3-4 года «Зенит» со своим составом выиграет Лигу чемпионов. Такое возможно?

– Ну а почему нет? Предпосылки есть. Кубок УЕФА «Зенит» уже выигрывал.

– Но в Лиге Европы, в отличие от Лиги чемпионов, не выступают клубы калибра мадридского «Реала».

– «Порту» в свое время с не самым сильным составом выигрывал Лигу чемпионов, «Реал» тогда тоже принимал в ней участие. Перспективные аргентинцы «Зенита», судя по их возрасту, как раз должны «выстрелить» где-то года через три.

– Но все-таки, согласитесь, трудно представить, чтобы российский клуб стал победителем Лиги чемпионов…

– До тех пор, пока мы не выиграли Кубок УЕФА, все тоже говорили: «Да нет, ну никогда!». Зато потом Кубок УЕФА выиграл ЦСКА, следом – «Зенит». У российских клубов есть возможности для того, чтобы прогрессировать на европейской арене.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар Зенит Попов Денис Манчини Роберто Шалимов Игорь
Комментарии (19)
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mamba9090909
1503288379
Чтобы говорить о выигрыше ЛЕ, нужно пройти Уртрехт и успешно пройти группу. Тогда ещё можно о чём то говорить.
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den161
1503294725
Поговорим об этом весной. А сейчас хотя бы в группу попасть, в Голландии уж совсем не айс зенит смотрелся
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zra78
1503294984
Сначала надо вообще попасть туда,а уж потом говорить
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orstho-68
1503296874
Думаю, Зениту по силам пройти Утрехт
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udavMike
1503297006
...и я там был, мед, пиво пил, по усам текло,да в рот не попало... Мюнхаузен ты наш.
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ВЛАДИВОСТОК
1503297112
Провидцы уже надоели , их послушать то и смотреть футбол не надо...........Кубки и медали они уже распределили .
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XaXatyn
1503300561
Выиграют они , я очень надеюсь что Зенит пройдет Утрехту и выйдут в группу , а там уже видно будет ! Что то страшно Утрехта не так проста как кажется первый матч очень достойно провела , а в Питере им гол забить уже будет хреноватенька для нас !
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woyser
1503305338
Ответные игры будут достаточно тяжёлые, что для Зенита, что для Краснодара. Тут всё 50 на 50. Надеюсь футбольная фортуна будет на нашей стороне!
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APchelov
1503305890
Интересно, какую сумму этот провидец поставил бы на свои прогнозы. Даром болтать можно что угодно. Утрехт ничуть не слабее Зенита
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ivanthebest
1503309495
Сначала зине нужно как следует попотеть чтобы Утрехт пройти... Могут и отлететь, хотя конечно очень не хочется этого... И в первом матче зине как раз-таки повезло что на более крупное поражение не устроились.
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