Попов верит, что «Зенит» выиграет Лигу Европы

Чемпион России 2003 года в составе московского ЦСКА Денис Попов не видит ничего невозможного в том, чтобы «Зенит» выиграл в этом сезоне Лигу Европы, а через 3-4 года – Лигу чемпионов. Он лишь призвал клуб из Санкт-Петербурга и «Краснодар» собраться перед ответными играми четвертого квалификационного раунда.

Напомним, что «Краснодар» на своем поле обыграл в первой встрече «Црвену Звезду» со счетом 3:2, а «Зенит» на выезде уступил «Утрехту» – 0:1. Ответные матчи пройдут в ближайший четверг, 24 августа.

– «Зенит» и «Краснодар» должны проходить в основную сетку Лиги Европы?

– По идее – да. Нашим клубам надо собраться и додавить «Утрехт» и «Црвену Звезду». А там – игра покажет, все может быть. В первом матче «Зениту» где-то не повезло, ну и «Утрехт» хорошо сыграл. Теперь у питерцев есть преимущество домашнего матча. Что касается «Краснодара», то в последнее время он в гостях выступает лучше, чем в родных стенах.

– Закачаются ли в случае вылета тренерские кресла под Шалимовым и Манчини?

– Может быть. В меньшей степени это относится к Манчини, который только недавно пришел в «Зенит» и строит в Санкт-Петербурге новую команду. Шалимов же работает в «Краснодаре» уже второй сезон, но мы не знаем, какой у него карт-бланш в клубе, какое к нему доверие со стороны руководства. Надо понимать, что для удачной игры на нескольких фронтах нужна равноценная скамейка, а ее у «Краснодара» нет. И в случае отсутствия из-за травм ведущих игроков «горожане» сильно страдают.

– Сергей Фурсенко сказал, что через 3-4 года «Зенит» со своим составом выиграет Лигу чемпионов. Такое возможно?

– Ну а почему нет? Предпосылки есть. Кубок УЕФА «Зенит» уже выигрывал.

– Но в Лиге Европы, в отличие от Лиги чемпионов, не выступают клубы калибра мадридского «Реала».

– «Порту» в свое время с не самым сильным составом выигрывал Лигу чемпионов, «Реал» тогда тоже принимал в ней участие. Перспективные аргентинцы «Зенита», судя по их возрасту, как раз должны «выстрелить» где-то года через три.

– Но все-таки, согласитесь, трудно представить, чтобы российский клуб стал победителем Лиги чемпионов…

– До тех пор, пока мы не выиграли Кубок УЕФА, все тоже говорили: «Да нет, ну никогда!». Зато потом Кубок УЕФА выиграл ЦСКА, следом – «Зенит». У российских клубов есть возможности для того, чтобы прогрессировать на европейской арене.