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Экс-игрок ЦСКА Попов рассказал, как Гинер убедил его перейти в «Кубань» вместо «Байера»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов объяснил, почему в 2004 году выбрал «Кубань», несмотря на интерес «Байера».

– У меня же, кстати, тогда кроме «Кубани» еще был вариант с «Байером», и клуб из Кореи интересовался.

– Ого, почему тогда выбрали «Кубань»?

– Гинер сказал, что «Кубань» – отличный вариант: авторитетный человек хочет создать хорошую команду.

Объяснял так: «Ты же не будешь всю жизнь играть в футбол. Там можешь параллельно заняться чем-то, чтобы был кусок хлеба. Что надо сделать, подскажем.

Для зевак лучше, конечно, ехать в Леверкузен: Германия, Бундеслига. Но здесь команда, где ты будешь играть, зарабатывать гораздо бо́льшие деньги и смотреть вперед, потому что у тебя семья, ребенок. Ты уже чемпион, какая разница сколько ты еще раз его выиграешь? Надо думать глобально».

– Неужели совсем не хотелось в «Байер»?

– Я домашний человек. До сих пор живу в Новороссийске. Для меня Москва – приехать, побыть, отдохнуть и уехать. Понял: здесь жить не собираюсь.

А ехать заграницу, да еще с маленьким ребенком, точно бы не решился. Что там было бы – непонятно, в тот момент мне уже хотелось домой. Возможно, перенасыщение футболом было.

– Но вам же было только 25 лет!

– Эти пять лет в ЦСКА были очень интенсивными, год за два: считай, почти 30!

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +101

    Fandorine 1 час назад

    Загубил карьеру парню( Леверкузен -> Бавария -> Барселона... Эх...

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    Рейтинг: +63885

    portero 1 час назад

    О как, сам не хотел значит, а то Гинер...

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