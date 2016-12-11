Бывший форвард ЦСКА Попов советует Дзагоеву перейти в «Эвертон»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов выразил мнение, что полузащитнику армейцев Алану Дзагоеву необходимо соглашаться на предложение «Эвертона». Ранее сообщалось, что английский клуб может приобрести россиянина уже этой зимой.

«Дзагоеву стоит согласиться на такой трансфер. Думаю, он сможет адаптироваться в «Эвертоне». Все-таки у Алана уже возраст… Нужно попробовать себя на более высоком уровне, второго подобного шанса может просто не быть.

Выступать в Англии – важный эпизод для карьеры Дзагоева. Тем более, ЦСКА сейчас реформируется: смена тренера, изменению подвергся и состав игроков. Уверен, армейцы готовы к подобному шагу и руководство сможет найти грамотные пути разрешения ситуации. В настоящее время у красно-синих нет футболиста, который смог бы заменить Дзагоева. Должно быть приобретение извне. Но пока сложно сказать, кто именно им нужен: легионер или россиянин», – сказал Попов.