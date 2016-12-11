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    Дзагоев может перейти в «Эвертон» в январе

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может перейти в «Эвертон» уже в начале следующего года.

    Источник сообщает, что менеджеры «ирисок» провели встречу с представителями 26-летнего игрока.

    Дзагоев является главной трансферной целью англичан на зимнее трансферное окно.

    В текущем сезоне Алан Дзагоев сыграл в 12-ти официальных матчах за ЦСКА, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Liverpool Echo

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    11.12.2016 11:10
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +459

      sour12 12 декабря 2016, 04:58

      всё зависит от здоровья, если хватит, то можно уехать...если сомнения по здоровью лучше не рисковать....возможно подождать ещё год два и потом уже поехать поиграть в европу, потом вернуться заканчивать в цска.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 декабря 2016, 18:06

      Думаю что мало из этого хорошего получится !

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 декабря 2016, 17:26

      Какая нашим РазГильдяям за граница.... Позориться только!!! Сиди уж тут и не выеживайся

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 11 декабря 2016, 17:12

      уж больно ломкий стал

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 11 декабря 2016, 16:27

      никуда он не уедет с жирного контракта в цска

      0
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 11 декабря 2016, 15:08

      да как всегда жирная тупая утка

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 декабря 2016, 14:24

      Мне кажется ему травмы не дадут заиграть.

      0
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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr 11 декабря 2016, 14:21

      Нельзя Алану ехать за границу, барную лавочку быстро прикроют.............

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      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 14:13

      Давай Алан, пора уже валить за границу, пока молодой.

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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 11 декабря 2016, 14:12

      Повторит карьеру Били

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