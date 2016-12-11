Дзагоев может перейти в «Эвертон» в январе

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может перейти в «Эвертон» уже в начале следующего года.

Источник сообщает, что менеджеры «ирисок» провели встречу с представителями 26-летнего игрока.

Дзагоев является главной трансферной целью англичан на зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Алан Дзагоев сыграл в 12-ти официальных матчах за ЦСКА, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.