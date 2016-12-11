Дзагоев может перейти в «Эвертон» в январе

всё зависит от здоровья, если хватит, то можно уехать...если сомнения по здоровью лучше не рисковать....возможно подождать ещё год два и потом уже поехать поиграть в европу, потом вернуться заканчивать в цска.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может перейти в «Эвертон» уже в начале следующего года.
Источник сообщает, что менеджеры «ирисок» провели встречу с представителями 26-летнего игрока.
Дзагоев является главной трансферной целью англичан на зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Алан Дзагоев сыграл в 12-ти официальных матчах за ЦСКА, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.