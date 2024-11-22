Агент Сафонов – о Соболеве: «Шутят, что даже у вратаря Шелии из «Ахмата» лучше статистика»

Агент Алексей Сафонов высказался об игре «Зенита» в первом круге РПЛ и игре новобранца команды Александра Соболева.

– Первый круг чемпионата закончился. «Зенит» – второй, с очковым расставанием от «Краснодара». Логичный итог?

– Я не меняю своего мнения. Все равно «Зенит» свое возьмет и в год столетия станет чемпионом. Да, немного тормознул. Но у сине-бело-голубых все равно целая скамейка в запасе, три состава.

– Разве не создается впечатление, что «Зенит» выглядит слабее, даже по сравнению с прошлым сезоном?

– В глаза это не бросается. Но я очень рад, что «Краснодар» прибавил. «Зенит» не слабее, но конкурент подтянулся.

– Хотя питерцы вроде провели летом мощную селекцию и должны были по логике, наоборот, оторваться от конкурентов.

– «Зенит» взял Соболева, еще кого-то. Сам усилился, кого-то ослабил... Бывают такие игроки, из-за которых два клуба подрались. Одни говорят: бери себе, другие – на хрен он нам сдался!

– С Соболевым уже видно, что «Зенит» серьезно просчитался?

– Ну, как шутят, даже у вратаря Шелии из «Ахмата» лучше статистика – есть одна результативная передача. А у Соболева, которого за 10 миллионов приобрели, пока на счету в чемпионате одни ноли.

– Правда, сам Соболев сказал, что для него забивать голы – не самоцель.

– Как было в песне из старого фильма. «Главное, чтобы костюмчик сидел». Есть молодые нападающие, которые по-другому считают. Но, смотрите, даже Дзюба забивает в РПЛ.

27-летний Соболев после перехода из «Спартака» в «Зенит» провел в РПЛ 8 матчей без забитых мячей и голевых передач. Также он провел в нынешнем сезоне 1 игру за красно-белых в чемпионате России, где также не набрал баллов за результативность.

В Кубке России Соболев сыграл за «Зенит» в 4 встречах, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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