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    • Агент Сафонов – о Соболеве: «Шутят, что даже у вратаря Шелии из «Ахмата» лучше статистика»

    Агент Сафонов – о Соболеве: «Шутят, что даже у вратаря Шелии из «Ахмата» лучше статистика»

    Агент Алексей Сафонов высказался об игре «Зенита» в первом круге РПЛ и игре новобранца команды Александра Соболева.

    – Первый круг чемпионата закончился. «Зенит» – второй, с очковым расставанием от «Краснодара». Логичный итог?

    – Я не меняю своего мнения. Все равно «Зенит» свое возьмет и в год столетия станет чемпионом. Да, немного тормознул. Но у сине-бело-голубых все равно целая скамейка в запасе, три состава.

    – Разве не создается впечатление, что «Зенит» выглядит слабее, даже по сравнению с прошлым сезоном?

    – В глаза это не бросается. Но я очень рад, что «Краснодар» прибавил. «Зенит» не слабее, но конкурент подтянулся.

    – Хотя питерцы вроде провели летом мощную селекцию и должны были по логике, наоборот, оторваться от конкурентов.

    – «Зенит» взял Соболева, еще кого-то. Сам усилился, кого-то ослабил... Бывают такие игроки, из-за которых два клуба подрались. Одни говорят: бери себе, другие – на хрен он нам сдался!

    – С Соболевым уже видно, что «Зенит» серьезно просчитался?

    – Ну, как шутят, даже у вратаря Шелии из «Ахмата» лучше статистика – есть одна результативная передача. А у Соболева, которого за 10 миллионов приобрели, пока на счету в чемпионате одни ноли.

    – Правда, сам Соболев сказал, что для него забивать голы – не самоцель.

    – Как было в песне из старого фильма. «Главное, чтобы костюмчик сидел». Есть молодые нападающие, которые по-другому считают. Но, смотрите, даже Дзюба забивает в РПЛ.

    • 27-летний Соболев после перехода из «Спартака» в «Зенит» провел в РПЛ 8 матчей без забитых мячей и голевых передач. Также он провел в нынешнем сезоне 1 игру за красно-белых в чемпионате России, где также не набрал баллов за результативность.
    • В Кубке России Соболев сыграл за «Зенит» в 4 встречах, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 12:22
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    Комментарии (5)
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    The only one
    1732268325
    Вот это опустил, так опустил...
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    шахта Заполярная
    1732268345
    У дельфина появилась цель, во втором круге постараться догнать Шелию и по возможности обойти его, таким образом поправить свою статистику
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    Дубина
    1732269432
    хахах))) Стыдно за чудо-юдо прогазпромовское!!!!
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    subbotaspartak
    1732270352
    Взяли обидели пацана таким сравнением, держись Шелия...
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    R_a_i_n
    1732275429
    Хороший такой неликвид)
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