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    Бывший гендиректор РФС предложил расширить РПЛ до 20 команд

    Бывший генеральный директор и экс-вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о возможности увеличения числа команд в РПЛ.

    «Считаю, будет не хуже, если РПЛ расширить до 20 команд. Не исключаю такой вариант. Международных матчей мало, поэтому можно внутренним чемпионатом это компенсировать. Сейчас в Первой лиге высокая конкуренция, 5-6 команд реально претендуют на выход в РПЛ.

    Перед сезоном владельцы клубов отдают гарантийные письма в РФС, что они будут выполнять все требования для участников соревнований. В этом ничего нового нет.

    Была история с «Тамбовом», ситуации бывают разные, может поменяться губернатор, но это было всe-таки исключение из правил. Я бы не боялся этого», – сказал Тукманов.

    • В РПЛ выступает 16 клубов. В Первой лиге – 18.
    • В последний раз 18 клубов выступали в высшем дивизионе чемпионата России в 1997 году, 20 – в 1992-м.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (9)
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    NewLife
    1732263073
    Надо быть идиотом, чтобы такое предлагать. Тукманова надо заставить зимой без порток бегать.
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    Пригожин Женя
    1732265025
    согласен полностью высшая лига из 16 команд это позор.. если не 20 команд расширять.. то до 18 вполне норм будет.. но вылет не отменять просто чтобы зашли 4
    Ответить
    rash1959
    1732267251
    таких тамбовов - вся первая лига, да и РПЛ они есть. Чтобы осталась приличная лига, там будет не больше 10 команд.
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    andr2112
    1732268768
    Претендовать на выход могут и 7-8 команд, но это не значит, что надо увеличивать РПЛ до 24 команд. Ведь из этих "претендентов" только 1-2 получат лицензию на участие в матчах РПЛ + еще временной фактор надо учитывать! Так что не более 18-ти команд, а учитывая вышесказанное - 16 команд это самое "то"
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    The only one
    1732268938
    А давайте расширим до 40-ка! Или до 50-ти. Это, как мультик про шапки. А две сошьёшь? А 4 ? А 8? Сошью- только очень маленькие.
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    subbotaspartak
    1732272813
    Все бывшие в любой сфере становятся умными...
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    FCSpartakM
    1732276651
    "5-6 команд реально претендуют на выход в РПЛ." Ну давайте убьем эту конкуренцию,запихнув два лишних аутсайдера в основную лигу.
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