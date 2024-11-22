Бывший гендиректор РФС предложил расширить РПЛ до 20 команд

Бывший генеральный директор и экс-вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о возможности увеличения числа команд в РПЛ.

«Считаю, будет не хуже, если РПЛ расширить до 20 команд. Не исключаю такой вариант. Международных матчей мало, поэтому можно внутренним чемпионатом это компенсировать. Сейчас в Первой лиге высокая конкуренция, 5-6 команд реально претендуют на выход в РПЛ.

Перед сезоном владельцы клубов отдают гарантийные письма в РФС, что они будут выполнять все требования для участников соревнований. В этом ничего нового нет.

Была история с «Тамбовом», ситуации бывают разные, может поменяться губернатор, но это было всe-таки исключение из правил. Я бы не боялся этого», – сказал Тукманов.

В РПЛ выступает 16 клубов. В Первой лиге – 18.

В последний раз 18 клубов выступали в высшем дивизионе чемпионата России в 1997 году, 20 – в 1992-м.

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