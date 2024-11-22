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    Акинфеев объяснил, почему не уехал играть в Европу

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сказал, что доволен своей карьерой на 100%. По словам голкипера, он не видел ни одного официального предложения от иностранных клубов в офисе красно-синих.

    – Когда готовились к встрече с вами, заметили: практически в каждом своем интервью вы высказываетесь о хейтерах. Неужели даже в 38 лет вас волнует чье-то негативное мнение?

    – Ну так если вы спрашиваете (улыбается). Что-то удивляет, скорее так. Например, что даже спустя миллион лет и тысячи моих высказываний находятся люди, которые пишут: «Акинфеев не попробовал свои силы в Европе». Если кто-то один задаст эту тему в комментариях – все, не остановить.

    Спасибо, друзья-советчики! Люди так красиво за пять минут проживают мою жизнь. Если бы можно было вернуться в прошлое, я бы встретился с ними и спросил: «Ребят, что мне делать?» Они бы наверняка подсказали.

    – Вы как-то обронили фразу: «Все не наше я не люблю». Кажется, это во многом отвечает на вопрос про Европу.

    – Я не то, чтобы что-то не люблю в Европе. Просто, как уже говорил миллиард раз, по мне не было ни одного официального предложения. Не видел ни одной бумажки в офисе ЦСКА.

    – Но агенты и посредники ведь наверняка связывались?

    Мой агент – Евгений Леннорович Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался. Все свои контракты с ЦСКА я подписывал на честном слове, договорившись с Евгением Ленноровичем. Так же было и у братьев [Березуцких]. Мы честно выполняли свою работу.

    А мне рассказывают, что моя карьера могла быть лучше. Господи, пусть у всех она будет лучше, чем у меня – но мою карьеру не трогайте. Трофеи, которые мы выиграли в ЦСКА, говорят о многом.

    Даже хрен с ним с трофеями – посмотрите, с какими специалистами я работал! Пшеничников, Астаповский, Дасаев, Чанов, Кутепов, Овчинников. Это только тренеры вратарей. А главные?

    – Там тоже приличный список.

    – Мягко сказано. Газзаев, Семин, Ярцев, Капелло, Адвокат, Хиддинк. Это же фантастика. Доволен своей карьерой на 100%.

    • Акинфеев выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года.
    • 38-летний вратарь провел в этом сезоне 15 матчей, пропустил 10 голов, сыграл 7 встреч на ноль.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (8)
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    nik55
    1732261880
    сказал честно----средний вратарь каких много
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    Цугундeр
    1732265978
    Мощно ответил. На "от.ъ.ипись".+ Какие могут быть предъявы к "золотой ноге" Акинфеева.?
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    The only one
    1732268742
    Да всё правильно сказал.
    Ответить
    Интерес
    1732269723
    Р. Рождественский, "Послеавстралийское"(АКинфеев "Почему не играл в Европе?") "Жизнь, в которой все не просто (свеженький пример беру), начинается с вопроса: «Ну и как там кенгуру?..» Дальше – больше, дальше – эхом, колыхаясь на ветру: «Из Австралии приехал?! Лихо! Как там кенгуру?..» Где-то посредине ночи трубка прыгает в руках. Старый друг звонит из Сочи: «Ты вернулся? Ну и как?..» Я, пыхтя и сатанея, мямлю что-то о Сиднее. Он рокочет: «Брось муру! Расскажи про кенгуру…» Я охрип. Меня морозит. Дочка будит поутру: «Пап, учительница просит что-нибудь про кенгуру…» Дверь звонит — в лице меняюсь. В дом забился, как в нору. Стоит выйти… «Извиняюсь… Все же… как там… кенгуру?» Пусть летит над миром бренным мой осатанелый крик: Кенгуру?Читайт
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    Alejandrrro
    1732272237
    А кому нужен вратарь, который пропускает 43 матча подряд в ЛЧ? 84 гола, из них даже парочку сам себе забил.
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