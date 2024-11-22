Акинфеев объяснил, почему не уехал играть в Европу

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сказал, что доволен своей карьерой на 100%. По словам голкипера, он не видел ни одного официального предложения от иностранных клубов в офисе красно-синих.

– Когда готовились к встрече с вами, заметили: практически в каждом своем интервью вы высказываетесь о хейтерах. Неужели даже в 38 лет вас волнует чье-то негативное мнение?

– Ну так если вы спрашиваете (улыбается). Что-то удивляет, скорее так. Например, что даже спустя миллион лет и тысячи моих высказываний находятся люди, которые пишут: «Акинфеев не попробовал свои силы в Европе». Если кто-то один задаст эту тему в комментариях – все, не остановить.

Спасибо, друзья-советчики! Люди так красиво за пять минут проживают мою жизнь. Если бы можно было вернуться в прошлое, я бы встретился с ними и спросил: «Ребят, что мне делать?» Они бы наверняка подсказали.

– Вы как-то обронили фразу: «Все не наше я не люблю». Кажется, это во многом отвечает на вопрос про Европу.

– Я не то, чтобы что-то не люблю в Европе. Просто, как уже говорил миллиард раз, по мне не было ни одного официального предложения. Не видел ни одной бумажки в офисе ЦСКА.

– Но агенты и посредники ведь наверняка связывались?

– Мой агент – Евгений Леннорович Гинер. Больше ко мне никогда в жизни никто не обращался. Все свои контракты с ЦСКА я подписывал на честном слове, договорившись с Евгением Ленноровичем. Так же было и у братьев [Березуцких]. Мы честно выполняли свою работу.

А мне рассказывают, что моя карьера могла быть лучше. Господи, пусть у всех она будет лучше, чем у меня – но мою карьеру не трогайте. Трофеи, которые мы выиграли в ЦСКА, говорят о многом.

Даже хрен с ним с трофеями – посмотрите, с какими специалистами я работал! Пшеничников, Астаповский, Дасаев, Чанов, Кутепов, Овчинников. Это только тренеры вратарей. А главные?

– Там тоже приличный список.

– Мягко сказано. Газзаев, Семин, Ярцев, Капелло, Адвокат, Хиддинк. Это же фантастика. Доволен своей карьерой на 100%.

Акинфеев выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года.

38-летний вратарь провел в этом сезоне 15 матчей, пропустил 10 голов, сыграл 7 встреч на ноль.

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