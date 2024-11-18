Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Игрока «Тоттенхэма» дисквалифицировали на 7 матчей за шутку о корейцах

    Игрока «Тоттенхэма» дисквалифицировали на 7 матчей за шутку о корейцах

    Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур не поможет команде в ближайших играх.

    Его дисквалифицировали на 7 матчей и оштрафовали на 100 тысяч фунтов за шутку о корейцах.

    Слова уругвайского футболиста признали оскорблением на расовой почве.

    Его отстранение не будет распространяться на Лигу Европы.

    • В июне Бентанкур сказал, что все корейцы одинаковые, когда у него попросили футболку Хын-Мин Сона.
    • «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго на просьбу.
    • Позднее Бентанкур публично извинился перед одноклубником.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Игрок «Тоттенхэма» получил травму головы в матче с «Лестером»
    Полузащитник «Тоттенхэма» порвал кресты и выбыл до конца сезона
    Бентанкур из «Тоттенхэма» выбыл до конца сезона
    Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2024 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    рылы
    1731930979
    эээ... а что он не так сказал? они же и правда все на одно лицо. из миллиарда+ китайцев я смогу отличить только джеки чана и мао цзедуна, корейцев вообще хер просцышь, кто там есть. только группа BTS - но они все на одно рыло. хотя ладно, одного там можно отличить от остальных, но он правит в северной корее.
    Ответить
    ...уефан
    1731933223
    ...так и мы для них - все носатые с выпуклыми мордами, и круглыми глазами на всё лицо)... В чём тут расизм!?...
    Ответить
    Интерес
    1731936788
    Ёкнутые окончательно! Эпизод ,не вошедший в фильм "Мимино".Едут в гостинице в лифте Фрунзик Мкртчян с Кикабидзе,а с ними два японца,в полном молчании.Пара выходит и один японец говорит второму :"Эти русские все на одно лицо"!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 