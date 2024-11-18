Игрока «Тоттенхэма» дисквалифицировали на 7 матчей за шутку о корейцах

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур не поможет команде в ближайших играх.
Его дисквалифицировали на 7 матчей и оштрафовали на 100 тысяч фунтов за шутку о корейцах.
Слова уругвайского футболиста признали оскорблением на расовой почве.
Его отстранение не будет распространяться на Лигу Европы.
- В июне Бентанкур сказал, что все корейцы одинаковые, когда у него попросили футболку Хын-Мин Сона.
- «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго на просьбу.
- Позднее Бентанкур публично извинился перед одноклубником.
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