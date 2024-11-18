Игрока «Тоттенхэма» дисквалифицировали на 7 матчей за шутку о корейцах

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур не поможет команде в ближайших играх.

Его дисквалифицировали на 7 матчей и оштрафовали на 100 тысяч фунтов за шутку о корейцах.

Слова уругвайского футболиста признали оскорблением на расовой почве.

Его отстранение не будет распространяться на Лигу Европы.

В июне Бентанкур сказал, что все корейцы одинаковые, когда у него попросили футболку Хын-Мин Сона.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго на просьбу.

Позднее Бентанкур публично извинился перед одноклубником.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов