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    • Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал страшную травму Бентанкура

    Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал страшную травму Бентанкура

    Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о госпитализации Родриго Бентанкура.

    • Уругвайца заменили в 1-м тайме полуфинального матча Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (1:0).
    • Он пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу и рухнул на газон без сознания.
    • Футболист ни с кем не сталкивался, однако упал лицом вниз и не двигался. Его унесли на носилках.

    «Не хочу говорить об этом. Все, что я знаю: он находится в сознании. Его отвезли в больницу.

    У него травма головы. Другие комментарии были бы неуместны по отношению к его близким», – сказал Постекоглу.

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    Источник: твиттер журналиста Мигеля Дилэйни

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    09.01.2025 14:00
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