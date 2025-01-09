Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал страшную травму Бентанкура

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о госпитализации Родриго Бентанкура.
- Уругвайца заменили в 1-м тайме полуфинального матча Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (1:0).
- Он пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу и рухнул на газон без сознания.
- Футболист ни с кем не сталкивался, однако упал лицом вниз и не двигался. Его унесли на носилках.
«Не хочу говорить об этом. Все, что я знаю: он находится в сознании. Его отвезли в больницу.
У него травма головы. Другие комментарии были бы неуместны по отношению к его близким», – сказал Постекоглу.