Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал страшную травму Бентанкура

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о госпитализации Родриго Бентанкура.

Уругвайца заменили в 1-м тайме полуфинального матча Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (1:0).

Он пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу и рухнул на газон без сознания.

Футболист ни с кем не сталкивался, однако упал лицом вниз и не двигался. Его унесли на носилках.

«Не хочу говорить об этом. Все, что я знаю: он находится в сознании. Его отвезли в больницу.

У него травма головы. Другие комментарии были бы неуместны по отношению к его близким», – сказал Постекоглу.