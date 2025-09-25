Стало известно, как «Ливерпуль» накажет 95-миллионного Экитике за нелепое удаление

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике будет оштрафован
Его лишат двухнедельной зарплаты за нелепое удаление в матче с «Саутгемптоном».
- Француз получил красную карточку в концовке игры 1/16 финала Кубка английской лиги.
- Это стало следствием двух предупреждений: первое – за отброшенный мяч, второе – за снятую футболку после забитого гола.
- Экитике не сыграет с «Кристал Пэлас» (27 сентября) в 6-м туре АПЛ из-за дисквалификации.
- Летом «Ливерпуль» купил его у «Айнтрахта» за 95 млн евро.
Источник: Daily Mail