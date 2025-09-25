Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, как «Ливерпуль» накажет 95-миллионного Экитике за нелепое удаление

Стало известно, как «Ливерпуль» накажет 95-миллионного Экитике за нелепое удаление

Сегодня, 16:16

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике будет оштрафован

Его лишат двухнедельной зарплаты за нелепое удаление в матче с «Саутгемптоном».

  • Француз получил красную карточку в концовке игры 1/16 финала Кубка английской лиги.
  • Это стало следствием двух предупреждений: первое – за отброшенный мяч, второе – за снятую футболку после забитого гола.
  • Экитике не сыграет с «Кристал Пэлас» (27 сентября) в 6-м туре АПЛ из-за дисквалификации.
  • Летом «Ливерпуль» купил его у «Айнтрахта» за 95 млн евро.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок лиги Саутгемптон Ливерпуль Экитике Уго
