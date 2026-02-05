Гвардиола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финале Кубка английской лиги с «Арсеналом».

«Приятно играть против «Арсенала», на данный момент сильнейшей команды Европы, а может и мира. Это касается многого – статистики, стабильности, множества деталей, которые они контролируют. И сколько бы мы ни играли против них, это сделает нас лучше!

Я лишь молюсь, чтобы мои игроки были в хорошей форме, и чтобы в нашем распоряжении были те, кто может попытаться навязать борьбу «Арсеналу».

Мы здесь [в финале] благодаря потраченным деньгам... Шутки в сторону, я действительно рад! Это не что-то само собой разумеющееся, я знаю, как это сложно», – сказал Гвардиола.