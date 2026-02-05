Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги

Гвардиола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги

Сегодня, 10:09

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финале Кубка английской лиги с «Арсеналом».

«Приятно играть против «Арсенала», на данный момент сильнейшей команды Европы, а может и мира. Это касается многого – статистики, стабильности, множества деталей, которые они контролируют. И сколько бы мы ни играли против них, это сделает нас лучше!

Я лишь молюсь, чтобы мои игроки были в хорошей форме, и чтобы в нашем распоряжении были те, кто может попытаться навязать борьбу «Арсеналу».

Мы здесь [в финале] благодаря потраченным деньгам... Шутки в сторону, я действительно рад! Это не что-то само собой разумеющееся, я знаю, как это сложно», – сказал Гвардиола.

  • В ответном матче полуфинала «Манчестер Сити» дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:1 (первый матч – 2:0).
  • Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 22 марта.

Еще по теме:
10 самых дорогих трансферов этой зимы 4
Кубок лиги. «Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Ньюкасл» и вышел в финал
Гвардиола высказался о конфликте России и Украины 11
Источник: страница City Xtra в соцсети X
Англия. Кубок лиги Ньюкасл Манчестер Сити Арсенал Гвардиола Хосеп
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сперцян оценил выступление Сафонова за «ПСЖ»
11:47
3
Бубнов – о новичке «Спартака»: «Не стоит тех денег, которые за него заплатили»
11:40
2
Аршавин назвал игрока, которого хотел бы увидеть в РПЛ
11:37
1
Козлов перейдет в ЦСКА из «Краснодара»
11:09
11
Аршавин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
10:50
6
ФотоРоналду исполнился 41 год, его поздравил «МЮ»
10:35
1
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА может перейти в чемпионат Казахстана
10:18
Погребняк: «Непонятно, как Саусь усилит «Спартак»
09:44
6
В «Аль-Хиляле» оценили вариант с подписанием Винисиуса
09:34
Бубнов: «Какой псих Карпин – это надо еще поискать»
09:15
8
Все новости
Все новости
Гвардиола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в финал Кубка лиги
10:09
Кубок лиги. «Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Ньюкасл» и вышел в финал
00:54
Кубок лиги. «Арсенал» выбил «Челси» и стал первым финалистом
Вчера, 00:59
1
Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!
15 января
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в первом полуфинале
14 января
Кубок лиги. «Арсенал» вышел в полуфинал, победив в серии пенальти «Кристал Пэлас»
2025.12.24 01:20
Кубок лиги. «Манчестер Сити» стал вторым полуфиналистом, победив «Брентфорд»
2025.12.18 00:23
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
Слот объяснил 6 поражений «Ливерпуля» в последних 7 матчах
2025.10.30 08:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
ФотоИтоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
18-летний игрок получил тяжелую травму в 1-м матче за «Ливерпуль»
2025.09.24 17:24
Слот раскритиковал игрока «Ливерпуля» за удаление: «Бессмыслица и глупость»
2025.09.24 11:51
Экитике получил нелепое удаление за снятую футболку – «Ливерпуль» заплатил за него 95 миллионов
2025.09.24 01:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
Самый дорогой футболист в истории АПЛ забил дебютный гол за «Ливерпуль»
2025.09.23 23:07
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Кубок английской лиги. «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и выиграл трофей
2025.03.16 21:30
2
Тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгром «Тоттенхэма»
2025.02.07 09:06
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (4:0) после поражения в 1-м матче и вышел в финал
2025.02.07 01:01
Кубок лиги. «Ньюкасл» вышел в финал, победив «Арсенал» 4:0 по сумме двух матчей
2025.02.06 00:55
Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал страшную травму Бентанкура
2025.01.09 14:00
ФотоПервый пост Бентанкура после потери сознания во время матча с «Ливерпулем»
2025.01.09 08:45
Кубок лиги. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Ливерпулем» (1:0) в первом полуфинале
2025.01.09 01:07
1
«Тоттенхэм» отчитался о состоянии Бентанкура, рухнувшего без сознания во время матча
2025.01.09 00:25
ФотоПадение Бентанкура шокировало зрителей матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
2025.01.08 23:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 