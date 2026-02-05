Бубнов: «Какой псих Карпин – это надо еще поискать»

Бывший защитник ссборной СССР Александр Бубнов прокомментировал поведение главных тренеров в РПЛ.
– Говорят, он [Карседо] псих, приводят примеры. Да здесь все психи! Какой псих Карпин, блин – это надо ещe поискать.
– Здесь – это где?
– В России. Они бегают как психи все, блин. И на Западе тоже. Ну, об одном тренере я вообще не говорю, тот больше чем псих.
– Семак не псих.
– Ну, Семак да.
- Хуан Карлос Карседо стал главным тренером «Спартака» с 5 января.
- Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Сергей Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»