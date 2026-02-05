Бубнов: «Какой псих Карпин – это надо еще поискать»

Бывший защитник ссборной СССР Александр Бубнов прокомментировал поведение главных тренеров в РПЛ.

– Говорят, он [Карседо] псих, приводят примеры. Да здесь все психи! Какой псих Карпин, блин – это надо ещe поискать.

– Здесь – это где?

– В России. Они бегают как психи все, блин. И на Западе тоже. Ну, об одном тренере я вообще не говорю, тот больше чем псих.

– Семак не псих.

– Ну, Семак да.