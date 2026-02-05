Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду исполнился 41 год, его поздравил «МЮ»

Сегодня, 10:35
1

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сегодня празднует свой день рождения.

Футболиста, которому исполнился 41 год, поздравил его бывший клуб «Манчестер Юнайтед», разместив его фотографию.

«С днем рождения, Криштиану! 🎉» – говорится в сообщении, где был отмечен аккаунт игрока.

Также португалец выступал за «Спортинг», «Реал» и «Ювентус».

В этом сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 22 матча, забил 18 голов, сделал 3 ассиста.

  • Сообщалось, что летом он может вернуться в Европу или перейти в клуб МЛС.
  • Роналду забил за карьеру 961 гол.

Еще по теме:
Фабрицио Романо сообщил, чем закончился демарш Роналду
Роналду может бойкотировать второй матч «Аль-Насра» подряд 1
Пономарев оскорбил Роналду 12
Источник: страница «Манчестер Юнайтед» в соцсети X
Саудовская Аравия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Аль-Наср Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1770278595
и педро сегодня 20 лет исполнилось.
Ответить
Главные новости
Сперцян оценил выступление Сафонова за «ПСЖ»
11:47
3
Бубнов – о новичке «Спартака»: «Не стоит тех денег, которые за него заплатили»
11:40
2
Аршавин назвал игрока, которого хотел бы увидеть в РПЛ
11:37
1
Козлов перейдет в ЦСКА из «Краснодара»
11:09
11
Аршавин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
10:50
6
ФотоРоналду исполнился 41 год, его поздравил «МЮ»
10:35
1
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА может перейти в чемпионат Казахстана
10:18
Погребняк: «Непонятно, как Саусь усилит «Спартак»
09:44
6
В «Аль-Хиляле» оценили вариант с подписанием Винисиуса
09:34
Бубнов: «Какой псих Карпин – это надо еще поискать»
09:15
8
Все новости
Все новости
ФотоРоналду исполнился 41 год, его поздравил «МЮ»
10:35
1
Фабрицио Романо сообщил, чем закончился демарш Роналду
Вчера, 22:23
Роналду может бойкотировать второй матч «Аль-Насра» подряд
Вчера, 20:59
1
Пономарев оскорбил Роналду
Вчера, 19:51
12
Бензема назвал азиатский «Реал»
Вчера, 19:30
В Португалии прояснили ситуацию с демаршем Роналду в «Аль-Насре»
Вчера, 18:43
1
Роналду может расторгнуть контракт с «Аль-Насром»: подробности
Вчера, 13:58
7
Канте учинил бунт в Саудовской Аравии
3 февраля
3
Роналду пропустил тренировку «Аль-Насра»
3 февраля
2
Сорвался трансфер Канте в «Фенербахче»
3 февраля
Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом
3 февраля
3
ФотоБензема сменил команду внутри Саудовской Аравии
3 февраля
4
Забастовка Роналду задерживает три трансфера
2 февраля
1
«Аль-Наср» без Роналду выиграл и сравнялся с лидером чемпионата
2 февраля
1
Роналду нет в заявке «Аль-Насра» – он решил бойкотировать матч из-за конфликта с руководством клуба
2 февраля
2
Роналду блокирует трансфер Бензема
2 февраля
3
Роналду закатил бунт в «Аль-Насре»
2 февраля
7
Известен новый клуб Бензема
1 февраля
3
Бензема посчитал предложение от «Аль-Иттихада» оскорбительным и придумал дальнейшие шаги
31 января
Роналду опустили в списке бомбардиров саудовской лиги
31 января
Роналду одним словом описал победу «Аль-Насра» над 14-й командой чемпионата
31 января
1
961-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Холуд»
30 января
Роналду потерял лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии
28 января
Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад»: подробности
28 января
Карасев поделился, о чем говорил с Малкомом в Саудовской Аравии
28 января
В Саудовской Аравии рассчитывают купить Дембеле
28 января
1
Роналду поучаствовал в стычке с футболистами «Аль-Таавуна»
27 января
ФотоРоналду трогательно поздравил Джорджину с днем рождения
27 января
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 