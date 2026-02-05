Роналду исполнился 41 год, его поздравил «МЮ»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сегодня празднует свой день рождения.
Футболиста, которому исполнился 41 год, поздравил его бывший клуб «Манчестер Юнайтед», разместив его фотографию.
«С днем рождения, Криштиану! 🎉» – говорится в сообщении, где был отмечен аккаунт игрока.
Также португалец выступал за «Спортинг», «Реал» и «Ювентус».
В этом сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 22 матча, забил 18 голов, сделал 3 ассиста.
- Сообщалось, что летом он может вернуться в Европу или перейти в клуб МЛС.
- Роналду забил за карьеру 961 гол.
Источник: страница «Манчестер Юнайтед» в соцсети X