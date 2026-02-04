Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий на политическую тематику, упомянув Россию и Украину.
«Никогда в истории человечества перед нами не было такой ясной информации. Имею в виду геноцид в Палестине, происходящее на Украине, в России, в Судане.
Это все на наших глазах. Это наши проблемы, проблемы людей. Есть кадры», – сказал Пеп.
- Конфликт России и Украины длится 4 года.
- По этой причине российский футбол отстранен от международного.
- В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: The Athletic