Гвардиола высказался о конфликте России и Украины

Сегодня, 11:55
11

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий на политическую тематику, упомянув Россию и Украину.

«Никогда в истории человечества перед нами не было такой ясной информации. Имею в виду геноцид в Палестине, происходящее на Украине, в России, в Судане.

Это все на наших глазах. Это наши проблемы, проблемы людей. Есть кадры», – сказал Пеп.

  • Конфликт России и Украины длится 4 года.
  • По этой причине российский футбол отстранен от международного.
  • В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1770195436
( Лысый в политике.? Плохая примета.
Ответить
Semenycch
1770196065
Знаете, мировая история говорит о том, что как только деятель искусства приходит в политику, то мир становится на край всемирной катастрофы. История Мюнхенского художника и криворожского музыканта на рояле яркий пример! А что с деятелями спорта в политике? Помните, был такой свердловский волейболист?
Ответить
asd@dsa
1770196413
Чо сказать то хотел ? Набор общих фраз.
Ответить
Император Бомжей
1770197845
Кадр там один, Зеленский, тот еще причём)))
Ответить
Бумбраш
1770198051
И что ему ясно? Как он видит происходящее?
Ответить
Пригожин Женя
1770202632
Евреи щас скажут что Пеп антисемит
Ответить
neveldomha
1770202706
Дело ясное, что дело темное.
Ответить
...уефан
1770203465
...сгонял вничью...
Ответить
Дырокол
1770209001
Не очень понятно он сказал! И кстати - как расстрел лодок, похищение президента, то что израиль за последний год бомбил 5 стран? Ничего не понятно!
Ответить
