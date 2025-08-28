⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона

«Манчестер Юнайтед» завершил выступление в Кубке английской лиги по итогам второго раунда.
Команда Рубена Аморима не смогла пройти представителя четвертого дивизиона «Гримсби Таун».
«МЮ» спас ничью в основное время благодаря голу Гарри Магуайра на 89-й минуте, но проиграл в серии пенальти.
Англия. Кубок лиги. 2 раунд
Гримсби Таун - Манчестер Юнайтед - 2:2 (2:0, 0:2, по пенальти 12:11)
Голы: 1:0 - C. Vernam , 22; 2:0 - T. Warren , 30; 2:1 - Б. Мбемо, 75; 2:2 - Г. Магуайр, 89.
Источник: «Бомбардир»