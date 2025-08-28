⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона

«Манчестер Юнайтед» завершил выступление в Кубке английской лиги по итогам второго раунда.

Команда Рубена Аморима не смогла пройти представителя четвертого дивизиона «Гримсби Таун».

«МЮ» спас ничью в основное время благодаря голу Гарри Магуайра на 89-й минуте, но проиграл в серии пенальти.