Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала

Завершились еще четыре матча 1/16 финала Кубка английской лиги.
Сегодня обошлось без сенсаций – в следующую стадию турнира прошли все фавориты.
Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Тоттенхэм - Донкастер Роверс - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Ж. Палинья, 14; 2:0 - J. McGrath , 17 (в свои ворота); 3:0 - Б. Джонсон, 90+4.
Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Ньюкасл - Брэдфорд Сити - 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Жоэлинтон, 17; 2:0 - В. Осула, 19; 3:0 - Жоэлинтон, 75; 3:1 - Э. Кук, 79; 4:1 - В. Осула, 87.
Источник: «Бомбардир»