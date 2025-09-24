Введите ваш ник на сайте
  Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала

Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала

Вчера, 23:52

Завершились еще четыре матча 1/16 финала Кубка английской лиги.

Сегодня обошлось без сенсаций – в следующую стадию турнира прошли все фавориты.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Ф. Фоден, 18; 0:2 - Савиньо, 74.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Порт Вейл - Арсенал - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Э. Эзе, 8; 0:2 - Л. Троссард, 86.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Тоттенхэм - Донкастер Роверс - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Ж. Палинья, 14; 2:0 - J. McGrath , 17 (в свои ворота); 3:0 - Б. Джонсон, 90+4.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
Ньюкасл - Брэдфорд Сити - 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Жоэлинтон, 17; 2:0 - В. Осула, 19; 3:0 - Жоэлинтон, 75; 3:1 - Э. Кук, 79; 4:1 - В. Осула, 87.

Источник: «Бомбардир»
