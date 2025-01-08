Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Артета прокомментировал первое поражение «Арсенала» за 14 матчей

    Артета прокомментировал первое поражение «Арсенала» за 14 матчей

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги первого полуфинального матча Кубка лиги с «Ньюкаслом» (0:2). Игра проходила в Лондоне.

    «Самая большая разница [между командами] заключалась в реализации моментов. Во всех остальных аспектах мы были лучше. Они забили два гола, и надо отдать им должное, что они смогли одержать такую победу.

    Когда мы упускаем моменты и пропускаем гол, это всегда тяжело, но команда среагировала. Создали много моментов, но это правда, что соперник очень хорошо защищал свою штрафную.

    Мы можем действовать лучше при принятии решений. У нас был выход один на один, и в полуфинале нужно действовать хладнокровнее в таких ситуациях.

    Мы должны быть разочарованы, потому что это не тот результат, которого мы хотели, но такова реальность. Я верю [в камбэк]. Я видел, как моя команда играла против этого соперника, и я верю, что мы сможем этого добиться», – сказал Артета.

    • Голы забили Александер Исак на 37-й минуте и Энтони Горон на 51-й.
    • «Арсенал» прервал серию из 13 матчей подряд без поражений.
    • Ответная игра состоится 5 февраля.

    Новости по теме
    Игрок «Ньюкасла» повторил празднование Анри после гола «Арсеналу» на «Эмирейтс»
    «Арсенал» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора
    Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» (0:2) в полуфинале
    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    zigbert
    1736337159
    Конечно трудно будет и в ответной игре но отыграть два мяча можно. Чему тут удивляться если победная серия Ньюкасла уже насчитывает 7 матчей.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 