Артета прокомментировал первое поражение «Арсенала» за 14 матчей

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги первого полуфинального матча Кубка лиги с «Ньюкаслом» (0:2). Игра проходила в Лондоне.
«Самая большая разница [между командами] заключалась в реализации моментов. Во всех остальных аспектах мы были лучше. Они забили два гола, и надо отдать им должное, что они смогли одержать такую победу.
Когда мы упускаем моменты и пропускаем гол, это всегда тяжело, но команда среагировала. Создали много моментов, но это правда, что соперник очень хорошо защищал свою штрафную.
Мы можем действовать лучше при принятии решений. У нас был выход один на один, и в полуфинале нужно действовать хладнокровнее в таких ситуациях.
Мы должны быть разочарованы, потому что это не тот результат, которого мы хотели, но такова реальность. Я верю [в камбэк]. Я видел, как моя команда играла против этого соперника, и я верю, что мы сможем этого добиться», – сказал Артета.
- Голы забили Александер Исак на 37-й минуте и Энтони Горон на 51-й.
- «Арсенал» прервал серию из 13 матчей подряд без поражений.
- Ответная игра состоится 5 февраля.