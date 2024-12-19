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    • Кубок лиги. «Арсенал», «Ньюкасл» и «Ливерпуль» вышли в полуфинал

    Кубок лиги. «Арсенал», «Ньюкасл» и «Ливерпуль» вышли в полуфинал

    Закончились три матча 1/4 финала Кубка английской лиги.

    «Арсенал» благодаря хет-трику победил «Кристал Пэлас» (3:2).

    «Ньюкасл» прошел «Брентфорд» (3:1), Сандро Тонали сделал дубль.

    «Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» (2:1).

    Англия. Кубок лиги. 1/4 финала

    Арсенал – Кристал Пэлас – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Матета, 4; 1:1 – Жезус, 54; 2:1 – Жезус, 73; 3:1 – Жезус, 81; 3:2 – Нкетиа, 85.

    Ньюкасл – Брентфорд – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Тонали, 9; 2:0 – Тонали, 43; 3:0 – Шер, 69; 3:1 – Висса, 90+1.

    Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Нуньес, 24; 0:2 – Эллиот, 32; 1:2 – Арчер, 59.

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    Источник: «Бомбардир»

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