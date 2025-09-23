Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - Саутгемптон: онлайн-трансляция 23 сентября 2025
Ливерпуль
23.09.2025, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
- : -
Не начался
Саутгемптон
Матч
Личные встречи
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Ливерпуль
Саутгемптон
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 20:33
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа
Вчера, 18:50
1
«Ливерпуль» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.44
Вчера, 10:50
У «Ливерпуля» был исторический состав в матче с «Атлетико»: подробности
18 сентября, 14:14
2
Слот назвал фактор, из-за которого «Ливерпуль» победил «Атлетико»
18 сентября, 09:14
2
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Вчера, 20:33
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 1-го тура общего этапа
Вчера, 18:50
1
«Ливерпуль» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.44
Вчера, 10:50
У «Ливерпуля» был исторический состав в матче с «Атлетико»: подробности
18 сентября, 14:14
2
Слот назвал фактор, из-за которого «Ливерпуль» победил «Атлетико»
18 сентября, 09:14
2
Слуцкий – о трансфере Сперцяна: «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а Чемпионшип лучше чемпионата России»
3 сентября, 13:36
5
«Вест Хэм» объявил о новом трансфере за 44 миллиона
29 августа, 12:27
Смолов раскрыл детали разговора со Сперцяном об отказе «Саутгемптону»
28 августа, 00:50
Кордоба поговорил со Сперцяном на тему возможного трансфера
25 августа, 12:00
«Краснодар» не отпускает Сперцяна в «Саутгемптон»: подробности
24 августа, 19:52
5
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Последние матчи
Ливерпуль
Саутгемптон
Лига чемпионов, 1 тур
Ливерпуль
3 : 2
17.09.2025
Атлетико
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
0 : 1
14.09.2025
Ливерпуль
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Саутгемптон
0 : 0
14.09.2025
Портсмут
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
1 : 0
31.08.2025
Арсенал
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Уотфорд
2 : 2
30.08.2025
Саутгемптон
Лига чемпионов, 1 тур
Ливерпуль
3 : 2
17.09.2025
Атлетико
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
0 : 1
14.09.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
1 : 0
31.08.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ньюкасл
2 : 3
25.08.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ливерпуль
4 : 2
15.08.2025
Борнмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Саутгемптон
0 : 0
14.09.2025
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Уотфорд
2 : 2
30.08.2025
Саутгемптон
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Норвич Сити
0 : 3
26.08.2025
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Саутгемптон
1 : 2
23.08.2025
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
17.08.2025
Саутгемптон
Архив
