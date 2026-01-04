04.01.2026, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
3-2-2-2-1
1
Лено
6
Диоп
5
Андерсен
4
Куэнка
33
Робинсон
21
Кастань
23
Лукич
10
Кэрни
32
Смит-Роу
10
Уилсон
9
Хименес
4-3-3
1
Алиссон
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
8
Собослаи
7
Вирц
18
Гакпо
10
Кэрни
16
Берге
16
Берге
10
Кэрни
23
Лукич
6
Рид
6
Рид
23
Лукич
32
Смит-Роу
11
Кевин
11
Кевин
32
Смит-Роу
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
9
Хименес
18
Куси-Асаре
18
Куси-Асаре
9
Хименес
18
Гакпо
2
Гомес
2
Гомес
18
Гакпо
7
Вирц
30
Фримпонг
30
Фримпонг
7
Вирц
21
Джонс
14
Кьеза
14
Кьеза
21
Джонс
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
1
Alfie McNally
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
38
Seth Ridgeon
ЦП
35
Samuel Amissah
ЦФ
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Alfie McNally
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
38
Seth Ridgeon
ЦП
35
Samuel Amissah
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
1
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
4
Офсайды
2
4
Количество передач
462
639
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.37
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Ливерпуля», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»