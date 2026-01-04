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  • «Фулхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

«Фулхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

4 января, 16:50
Фулхэм
04.01.2026, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
17' Х. Уилсон 90+7' Х. Рид
57' Ф. Вирц 90+4' К. Гакпо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
(К) ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
Главный тренер
Арне Слот
Фулхэм
1
Alfie McNally
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
11
Кевин
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
38
Seth Ridgeon
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
35
Samuel Amissah
ЦФ
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
42
Трей Ньони
АП
3-2-2-2-1
1
Лено
6
Диоп
5
Андерсен
4
Куэнка
33
Робинсон
21
Кастань
23
Лукич
10
Кэрни
32
Смит-Роу
10
Уилсон
9
Хименес
4-3-3
1
Алиссон
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
8
Собослаи
7
Вирц
18
Гакпо
10
Кэрни
16
Берге
16
Берге
10
Кэрни
23
Лукич
6
Рид
6
Рид
23
Лукич
32
Смит-Роу
11
Кевин
11
Кевин
32
Смит-Роу
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
9
Хименес
18
Куси-Асаре
18
Куси-Асаре
9
Хименес
18
Гакпо
2
Гомес
2
Гомес
18
Гакпо
7
Вирц
30
Фримпонг
30
Фримпонг
7
Вирц
21
Джонс
14
Кьеза
14
Кьеза
21
Джонс
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
1
Alfie McNally
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
38
Seth Ridgeon
ЦП
35
Samuel Amissah
ЦФ
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Alfie McNally
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
38
Seth Ridgeon
ЦП
35
Samuel Amissah
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
1
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
4
Офсайды
2
4
Количество передач
462
639
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.37
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Ливерпуля», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Ливерпуль»

«Фулхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Фулхэм
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