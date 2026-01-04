АПЛ. «Фулхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью, обменявшись голами после 90-й минуты

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» – 2:2.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте усилиями Харри Уилсона. «Ливерпуль» отыгрался на 57-й – гол забил Флориан Вирц.

На 90+4-й мерсисайдцы вышли вперед – ворота соперника поразил Коди Гакпо. «Фулхэм» ушел от поражения на 90+7-й благодаря голу Харрисона Рида.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» достигла 9 матчей подряд во всех турнирах. «Красные» занимают в АПЛ 4-е место с 34 очками после 20 игр.

«Фулхэм» с 28 баллами идет 11-м. Беспроигрышная серия лондонцев в АПЛ достигла 5 матчей подряд.