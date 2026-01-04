Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  АПЛ. «Фулхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью, обменявшись голами после 90-й минуты

АПЛ. «Фулхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью, обменявшись голами после 90-й минуты

4 января, 20:16
2

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» – 2:2.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте усилиями Харри Уилсона. «Ливерпуль» отыгрался на 57-й – гол забил Флориан Вирц.

На 90+4-й мерсисайдцы вышли вперед – ворота соперника поразил Коди Гакпо. «Фулхэм» ушел от поражения на 90+7-й благодаря голу Харрисона Рида.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» достигла 9 матчей подряд во всех турнирах. «Красные» занимают в АПЛ 4-е место с 34 очками после 20 игр.

«Фулхэм» с 28 баллами идет 11-м. Беспроигрышная серия лондонцев в АПЛ достигла 5 матчей подряд.

Англия. Премьер-лига. 20 тур
Фулхэм - Ливерпуль - 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Х. Уилсон, 17; 1:1 - Ф. Вирц, 57; 1:2 - К. Гакпо, 90+4; 2:2 - Х. Рид, 90+7.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Фулхэм
Комментарии (2)
vick-north-west
1767554211
Фулхэм орлы, бились как львы. 2й гол Виртца, ура! Каждый стоимостью по 60 млн евро. Но может дальше дешевле пойдёт?
Ответить
zigbert
1767597373
Зажигательная концовка.
Ответить
