Радимов прокомментировал назначение Карседо в «Спартак»

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к назначению Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».
– Я поговорил со многими из тех, кто работал с Карседо в «Сарагосе» – и все говорят, что он просто фанат футбола.
Ставит атакующий футбол – только прессинг, только постоянное стремление вперед без перекатывания и держания мяча.
Тренировочный процесс будет динамичный, все будет построено на том, чтобы носиться 90 минут. А еще он очень много внимания уделяет как тактике, так и стандартным положениям.
Он работал три месяца в Сарагосе, всем его работа очень понравилась, другое дело, что команда была в таком состоянии, что вытащить ее было практически невозможно.
– Из всего сказанного складывается впечатление, что это такой второй Челестини для нашего чемпионата?
– Да, что-то такое. И тоже любит доверять молодежи. Ну и, как я уже сказал, максимальные скорости и постоянный прессинг. Думаю, это именно то, что хотят видеть болельщики «Спартака» – тот самый футбол времен Пятницкого, Ледяхова, Черенкова, Родионова, Титова, Тихонова, Аленичева...
Но это все, как говорится, «на бумаге» и со слов моих испанских товарищей, которые с ним работали. Плюс все говорят об очень хороших человеческих качествах.
Но при этом у него нет такого уж большого тренерского опыта, хотя он выводил «Ибицу» из третьего во второй испанский дивизион при хорошем футболе, работал в «Пафосе», как известно.
Так что мы, как и всегда, ждем теперь от «Спартака» хорошего и качественного футбола, с другой стороны, не можем сказать, что приходит человек с опытом. Как Абаскаль и Станкович были тоже без особого опыта и серьезных побед...
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери. В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- Накануне испанец покинул «Пафос». С новым клубом подписан контракт до лета 2028 года.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.