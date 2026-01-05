Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радимов прокомментировал назначение Карседо в «Спартак»

5 января, 19:10
1

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к назначению Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

– Я поговорил со многими из тех, кто работал с Карседо в «Сарагосе» – и все говорят, что он просто фанат футбола.

Ставит атакующий футбол – только прессинг, только постоянное стремление вперед без перекатывания и держания мяча.

Тренировочный процесс будет динамичный, все будет построено на том, чтобы носиться 90 минут. А еще он очень много внимания уделяет как тактике, так и стандартным положениям.

Он работал три месяца в Сарагосе, всем его работа очень понравилась, другое дело, что команда была в таком состоянии, что вытащить ее было практически невозможно.

– Из всего сказанного складывается впечатление, что это такой второй Челестини для нашего чемпионата?

– Да, что-то такое. И тоже любит доверять молодежи. Ну и, как я уже сказал, максимальные скорости и постоянный прессинг. Думаю, это именно то, что хотят видеть болельщики «Спартака» – тот самый футбол времен Пятницкого, Ледяхова, Черенкова, Родионова, Титова, Тихонова, Аленичева...

Но это все, как говорится, «на бумаге» и со слов моих испанских товарищей, которые с ним работали. Плюс все говорят об очень хороших человеческих качествах.

Но при этом у него нет такого уж большого тренерского опыта, хотя он выводил «Ибицу» из третьего во второй испанский дивизион при хорошем футболе, работал в «Пафосе», как известно.

Так что мы, как и всегда, ждем теперь от «Спартака» хорошего и качественного футбола, с другой стороны, не можем сказать, что приходит человек с опытом. Как Абаскаль и Станкович были тоже без особого опыта и серьезных побед...

  • Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери. В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
  • Накануне испанец покинул «Пафос». С новым клубом подписан контракт до лета 2028 года.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

Еще по теме:
Гасилин – о Радимове: «Россия теряет выдающегося тренера» 5
Аршавин раскрыл подробности празднования 30-летия Радимова: «Короче, были все в дрова» 2
Радимов – о возвращении России в международные турниры: «Готовлюсь к худшему» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Карседо Хуан Карлос
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1767633211
Неожиданно. Влад пролил бальзам на души спартачей. Обычно только соль на раны сыпал.
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Все новости
Все новости
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»
Вчера, 18:00
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 