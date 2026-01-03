Стало известно, кого игроки «Челси» ждут во главе команды

Футболисты «Челси» уже примерно понимают, кто возглавит команду. Они ждут, что придет Лайам Росеньор из «Страсбура».

В раздевалке обсуждается именно назначение Росеньора.

«Челси» заплатит «Страсбуру» компенсацию в несколько миллионов евро за переход тренера.