Стало известно, кого игроки «Челси» ждут во главе команды

Футболисты «Челси» уже примерно понимают, кто возглавит команду. Они ждут, что придет Лайам Росеньор из «Страсбура».
В раздевалке обсуждается именно назначение Росеньора.
«Челси» заплатит «Страсбуру» компенсацию в несколько миллионов евро за переход тренера.
- 1 января лондонцы уволили с поста главного тренера Энцо Мареску. Он ушел из «Челси» вместе со своим штабом.
- «Страсбур» под руководством Росеньора занимает 7-е место в Лиге 1 с 23 очками после 16 туров.
- Лайам играл в АПЛ.
Источник: The Telegraph