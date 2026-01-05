Введите ваш ник на сайте
Ташуев объяснил, почему считает себя успешным тренером

5 января, 20:08
2

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев аргументировал, почему его должны считать сильным специалистом.

– Вы считаете себя успешным тренером?

– В «Шахтере» из Солигорска я за два года вывел команду на самый высокий уровень. В Лиге Европы дошел до «Торино» – об этом никто не пишет. Выбили до «Торино» датский «Эсбьерг», третью команду Дании.

Пришлось в Италии играть с «Торино» почти вторым составом, к сожалению, вся средняя линия выбыла из-за травм. Если бы был тогда весь состав, поверь, я бы прошел «Торино».

Мне Маццарри (главный тренер «Торино» в то время) сразу сказал тогда: «The best».

– То есть к работе в топ-клубе вы готовы?

– В любом клубе готов работать, что мне готовиться? Я уже сам читаю лекции, методичку выпускаю. Даже сравнивать меня с тем же Гильермо Абаскалем не надо, не обижайте меня!

А Йоканович в «Динамо»? Состав хороший, но в трех матчах мы их обыграли уверенно. В Москве их разорвали в клочья – 3:0, и что?

– Если пофантазировать – завтра звонок из «Спартака», предлагают вам работу. Пойдете?

– Любой российский тренер, который не работает в топ-клубах, с удовольствием бы пошел в «Спартак». В том числе и я.

Но не позвонят. Может, кого-то из ребят помоложе позовут. Андрея Талалаева, например.

  • «Енисей» назначил тренера 24 декабря.
  • Он сменил в Красноярске Андрея Тихонова.
  • «Енисей» занимает 13-е место в таблице Лиги PARI с 23 очками.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Енисей Ташуев Сергей
Комментарии (2)
Император Бомжей
1767639701
Когда же их всех отпустит новогодняя синева?))
Ответить
САДЫЧОК
1767642945
Сравнил физручелло себя с Абаскалем!!! Абаскаль тактик и впервые за всю историю РПЛ справился со сливом тренера!
Ответить
