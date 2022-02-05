- 5 февраля 2022
- 13:23 Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
- 29 августа 2018
- 07:55 Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране» 3
- 17 февраля 2018
- 18:46 Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили 8
- 7 февраля 2017
- 12:10 Видео Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше» 6
- 6 февраля 2017
- 20:11 Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов друг другу не забили 2
- 28 января 2017
- 15:48 Помимо «Эсбьерга» ЦСКА на втором сборе встретится с «Хорсенсом», «Викторией» и ЛАСКом
- 6 января 2017
- 20:25 ЦСКА на сборе сыграет с «Эсбьергом» 3
- 29 января 2016
- 18:15 Иверсен перешел в «Лестер Сити»