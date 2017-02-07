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    Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что контрольный матч с «Эсбьергом» (0:0) стал хорошей возможностью поработать физически и тактически. Специалист отметил игру своих подопечных в обороне. Также тренер рассказал, что в следующем товарищеском поединке есть шанс увидеть всех футболистов, которые пока восстанавливаются от повреждений.

    – Понравилась игра. Очень интенсивная, изобиловала хорошими жесткими единоборствами. Очень полезный спарринг, хорошо поработали физически и тактически. Могу отметить хорошую игру в обороне. Это то, что нам надо. Возможно, хотелось бы, чтобы лучше играли в позиционном нападении. Хотя и тут у нас есть хороший прогресс.

    Хотелось бы, чтобы быстрее ходил мяч. Где-то не хватало скорости передач и, как следствие, остроты.

    – Сегодня вышел Оланаре. Кого ждать в следующий раз?

    – Не знаю. Это будет на следующем сборе уже. Мы ждем, что у нас уже будут Натхо, Тошич, Акинфеев. Наверное, всех, кто у нас в лазарете был. Возможно, всех увидим.

    – Изменится ли состав в следующем матче?

    – Да. Будут те, кто не играл. Возможно, задействуем и тех, кто играл.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.02.2017 12:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 12:39

      И всё-таки Ганчаренко!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Elect 7 февраля 2017, 12:36

      Потехоньку к марту форму наберут, сыграются, хотим увидеть много голов ЦСКА в весеннем отрезке чемпионата, надо бороться за чемпионство!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 7 февраля 2017, 12:24

      к сожалению, именно атака наша проблема в последнее время..(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 7 февраля 2017, 12:20

      Пора уже забивать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prtcs 7 февраля 2017, 12:22

      ... и много

      1
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      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > vladimir-7 7 февраля 2017, 17:02

      Ну,или на один больше,чем соперник!

      0
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