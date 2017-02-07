Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что контрольный матч с «Эсбьергом» (0:0) стал хорошей возможностью поработать физически и тактически. Специалист отметил игру своих подопечных в обороне. Также тренер рассказал, что в следующем товарищеском поединке есть шанс увидеть всех футболистов, которые пока восстанавливаются от повреждений.

– Понравилась игра. Очень интенсивная, изобиловала хорошими жесткими единоборствами. Очень полезный спарринг, хорошо поработали физически и тактически. Могу отметить хорошую игру в обороне. Это то, что нам надо. Возможно, хотелось бы, чтобы лучше играли в позиционном нападении. Хотя и тут у нас есть хороший прогресс.

Хотелось бы, чтобы быстрее ходил мяч. Где-то не хватало скорости передач и, как следствие, остроты.

– Сегодня вышел Оланаре. Кого ждать в следующий раз?

– Не знаю. Это будет на следующем сборе уже. Мы ждем, что у нас уже будут Натхо, Тошич, Акинфеев. Наверное, всех, кто у нас в лазарете был. Возможно, всех увидим.

– Изменится ли состав в следующем матче?

– Да. Будут те, кто не играл. Возможно, задействуем и тех, кто играл.