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  • Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»

Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»

7 февраля 2017, 12:10
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что контрольный матч с «Эсбьергом» (0:0) стал хорошей возможностью поработать физически и тактически. Специалист отметил игру своих подопечных в обороне. Также тренер рассказал, что в следующем товарищеском поединке есть шанс увидеть всех футболистов, которые пока восстанавливаются от повреждений.

– Понравилась игра. Очень интенсивная, изобиловала хорошими жесткими единоборствами. Очень полезный спарринг, хорошо поработали физически и тактически. Могу отметить хорошую игру в обороне. Это то, что нам надо. Возможно, хотелось бы, чтобы лучше играли в позиционном нападении. Хотя и тут у нас есть хороший прогресс.

Хотелось бы, чтобы быстрее ходил мяч. Где-то не хватало скорости передач и, как следствие, остроты.

– Сегодня вышел Оланаре. Кого ждать в следующий раз?

– Не знаю. Это будет на следующем сборе уже. Мы ждем, что у нас уже будут Натхо, Тошич, Акинфеев. Наверное, всех, кто у нас в лазарете был. Возможно, всех увидим.

– Изменится ли состав в следующем матче?

– Да. Будут те, кто не играл. Возможно, задействуем и тех, кто играл.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эсбьерг Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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prtcs
1486459200
Пора уже забивать.
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каа
1486459451
к сожалению, именно атака наша проблема в последнее время..(((
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Elect
1486460186
Потехоньку к марту форму наберут, сыграются, хотим увидеть много голов ЦСКА в весеннем отрезке чемпионата, надо бороться за чемпионство!
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sir_Alex
1486460379
И всё-таки Ганчаренко!
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