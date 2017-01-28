Помимо «Эсбьерга» ЦСКА на втором сборе встретится с «Хорсенсом», «Викторией» и ЛАСКом

Стали известны соперники и даты контрольных поединков ЦСКА на втором зимнем сборе в Кампоаморе.

Подопечным Виктора Гончаренко 29 января предстоит сыграть с датским «Хорсенсом» (начало – в 17:30 по московскому времени). 2 февраля армейцам будет противостоять «Виктория» из Пльзеня (18:00). Данный матч состоится за пределами Кампоаморе. Место его проведения определится чуть позже.

Встречи с «Эсбьергом» (17:30) и австрийским ЛАСКом (14:00) запланированы на 6 и 7 февраля соответственно.