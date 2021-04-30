- 30 апреля 2021
- 19:56 Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом» 2
- 22 января 2018
- 23:41 Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше» 4
- 15:48 Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом» 22
- 30 января 2017
- 01:24 Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования» 5
- 29 января 2017
- 19:51 Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль 28
- 28 января 2017
- 15:48 Помимо «Эсбьерга» ЦСКА на втором сборе встретится с «Хорсенсом», «Викторией» и ЛАСКом