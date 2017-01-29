Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль

В товарищеской встрече между ЦСКА и датским «Хорсенсом» в рамках тренировочного сбора в испанском Кампоаморе победу одержал московский клуб. Голом в дебюте встречи отметился Марио Фернандес, а в завершении первого тайма забил Федор Чалов. Во второй половине матча на 50-й минуте гол провел Алексей Ионов, а на 79-й — Чалов оформил дубль.

4-го марта армейцы сыграют с «Зенитом» в рамках 18-го тура чемпионата России.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Хорсенс (Дания) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фернандес, 2; 2:0 – Чалов, 39; 3:0 – Ионов, 50; 4:0 – Чалов, 79.