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  • Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль

Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль

29 января 2017, 19:51
28

В товарищеской встрече между ЦСКА и датским «Хорсенсом» в рамках тренировочного сбора в испанском Кампоаморе победу одержал московский клуб. Голом в дебюте встречи отметился Марио Фернандес, а в завершении первого тайма забил Федор Чалов. Во второй половине матча на 50-й минуте гол провел Алексей Ионов, а на 79-й — Чалов оформил дубль.

4-го марта армейцы сыграют с «Зенитом» в рамках 18-го тура чемпионата России.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Хорсенс (Дания) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фернандес, 2; 2:0 – Чалов, 39; 3:0 – Ионов, 50; 4:0 – Чалов, 79.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Хорсенс
Комментарии (28)
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Moveton
1485711295
Фернандес не в дебюте, а на 23 минуте
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Abbey Road
1485711335
видимо козырь Гончаренко..... надо ставить Чалова в основе.... но наверное будут жить надеждой на подписанного на днях аля-Вагнера....
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prtcs
1485711824
Хороший счет, но хотелось бы видить красивый футбол.
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cska-62
1485711872
Вот такая результативность мне лично нравится. Разве только мне? :-)))
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Cant Stop
1485712560
Супер Марио - Лучший))))
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prtcs
1485717246
"Соперник был откровенно слабый и потерпел поражение. Несмотря на это вызывает уважение тот факт, что уже в третьем контрольно матче подряд ворота армейцев остается неприкосновенными".
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Obi Wan
1485748969
Набирайте уверенности...
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ПФК ЦСКА Моscow
1485752445
давай Федя!!!
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Виталич
1485762383
Ионова гнать надо..а не наигрывать..
Ответить
lex_ex
1485767061
Чепчугов, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев 80), Дзагоев (Щенников 70), Миланов (Гордюшенко 70), Чалов, Ионов (Жамалетдинов 70).
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