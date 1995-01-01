Турниры:
Дания. Суперлига (2022/2023)
|20 тур
|3 марта, пятница
|21:00
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:3
|Виборг
|18 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|5:2
|Хорсенс
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|3:3
|Оденсе
|16 тур
|4 ноября, пятница
|21:00
|Хорсенс
|5:1
|Рандерс
|15 тур
|28 октября, пятница
|20:00
|Нордшелланд
|2:0
|Хорсенс
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|3:2
|Силькеборг
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Хорсенс
|12 тур
|10 октября, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|0:0
|Ольборг
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:1
|Хорсенс
|10 тур
|16 сентября, пятница
|20:00
|Хорсенс
|1:0
|Нордшелланд
|9 тур
|12 сентября, понедельник
|20:00
|Виборг
|2:1
|Хорсенс
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|0:2
|Брондбю
|7 тур
|26 августа, пятница
|20:00
|Хорсенс
|2:1
|Орхус
|6 тур
|22 августа, понедельник
|20:00
|Оденсе
|1:0
|Хорсенс
|5 тур
|12 августа, пятница
|20:00
|Хорсенс
|3:3
|Мидтьюлланд
|4 тур
|5 августа, пятница
|19:00
|Рандерс
|1:0
|Хорсенс
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|0:0
|Хорсенс
|2 тур
|25 июля, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|1:0
|Люнгбю
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|0:1
|Хорсенс