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    Хорсенс - результаты

    Город Хорсенс
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт achorsens.dk/
    Стадион Каса Арена
    Тренер Йенс Бертель Аскоу
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    20 тур
    		3 марта, пятница 21:00 Орхус 2:0 Хорсенс
    19 тур
    		26 февраля, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:3 Виборг
    18 тур
    		19 февраля, воскресенье 20:00 Брондбю 5:2 Хорсенс
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Хорсенс 3:3 Оденсе
    16 тур
    		4 ноября, пятница 21:00 Хорсенс 5:1 Рандерс
    15 тур
    		28 октября, пятница 20:00 Нордшелланд 2:0 Хорсенс
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 17:00 Хорсенс 3:2 Силькеборг
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Хорсенс
    12 тур
    		10 октября, понедельник 20:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:1 Хорсенс
    10 тур
    		16 сентября, пятница 20:00 Хорсенс 1:0 Нордшелланд
    9 тур
    		12 сентября, понедельник 20:00 Виборг 2:1 Хорсенс
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Хорсенс 0:2 Брондбю
    7 тур
    		26 августа, пятница 20:00 Хорсенс 2:1 Орхус
    6 тур
    		22 августа, понедельник 20:00 Оденсе 1:0 Хорсенс
    5 тур
    		12 августа, пятница 20:00 Хорсенс 3:3 Мидтьюлланд
    4 тур
    		5 августа, пятница 19:00 Рандерс 1:0 Хорсенс
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 15:00 Ольборг 0:0 Хорсенс
    2 тур
    		25 июля, понедельник 20:00 Хорсенс 1:0 Люнгбю
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 17:00 Копенгаген 0:1 Хорсенс
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