Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своих подопечных над датским «Хорсенсом» (4:0) в тренировочного сбора в Испании.

«Мы хорошо сегодня поработали. Провели много позиционных атак, хорошо действовали при потере мяча. Мы уже освоили многие моменты в обороне и в атаке, о которых мы просим. Хотелось бы выявить слабые места в защите, но пока имеем то, что имеем. Если хорошо обороняешься, знаешь, как располагаться, то проблем возникает меньше. Мы три игры сыграли на ноль, но это не главный показатель. Главное — что понимаются требования», — сказал 39-летний тренер.

Белорусский специалист вступил в должность главного тренера армейцев 12-го декабря 2016-го года, сменив Леонида Слуцкого.

После первого круга чемпионата России московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице.