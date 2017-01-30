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  • Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»

Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»

30 января 2017, 01:24
5

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своих подопечных над датским «Хорсенсом» (4:0) в тренировочного сбора в Испании.

«Мы хорошо сегодня поработали. Провели много позиционных атак, хорошо действовали при потере мяча. Мы уже освоили многие моменты в обороне и в атаке, о которых мы просим. Хотелось бы выявить слабые места в защите, но пока имеем то, что имеем. Если хорошо обороняешься, знаешь, как располагаться, то проблем возникает меньше. Мы три игры сыграли на ноль, но это не главный показатель. Главное — что понимаются требования», — сказал 39-летний тренер.

Белорусский специалист вступил в должность главного тренера армейцев 12-го декабря 2016-го года, сменив Леонида Слуцкого.

После первого круга чемпионата России московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Хорсенс Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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Nerlinger
1485731360
Удачи в чемпионате
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VikNMar
1485731768
В чемпионате надо на ноль играть ..........
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ИванЯ
1485741148
Отличный тренер - удачи!
Ответить
Аид666
1485742005
а будет контрольный с какой-нить командой посильнее?
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oreshko
1485796674
Очень хочется, чтобы реально все у него получилось!
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