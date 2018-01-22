Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат товарищеского матча против «Хорсенса» (2:2).

    «В целом провели неплохой матч, но пропустили очень легкие голы. Каждый на своем участке чуть не доработал. В целом мы контролировали игру. Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше за счет быстрых и позиционных атак, стандартных положений.

    Был хороший соперник, хоть и специфичный, много было длинных передач. С любого стандартного положения и аута мяч старались доставлять в штрафную, это неприятно, создает напряженность. С такими командами надо играть низом и быстро. Моментами это получалось, моментами нет. Важно, что все сыграли по 90 минут и не получили травм», — сказал Гончаренко.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2018 23:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 23 января 2018, 13:24

      Очевидно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 23 января 2018, 11:25

      1) Почему Гончаренко, когда Ганчаренко.?
      2) Могли и больше забить,но мазали.
      3) В двух пропущенных голах 100% вина Васина. Надо делать вывод.
      4) Никто не спорит, что хороший нап нужен и скорее.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      jaxtr > OOOVVV. 24 января 2018, 23:37

      Ганчаренко это по белорусски так фамилия пишется. Даже в заявке на сезон через А он записан. Это наши журналисты видимо исковеркали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      RUSARM 23 января 2018, 00:26

      Нап нужен,кровь из носу!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11