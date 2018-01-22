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  • Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»

Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»

22 января 2018, 23:41
4

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат товарищеского матча против «Хорсенса» (2:2).

«В целом провели неплохой матч, но пропустили очень легкие голы. Каждый на своем участке чуть не доработал. В целом мы контролировали игру. Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше за счет быстрых и позиционных атак, стандартных положений.

Был хороший соперник, хоть и специфичный, много было длинных передач. С любого стандартного положения и аута мяч старались доставлять в штрафную, это неприятно, создает напряженность. С такими командами надо играть низом и быстро. Моментами это получалось, моментами нет. Важно, что все сыграли по 90 минут и не получили травм», — сказал Гончаренко.

Источник: ПФК ЦСКА
Товарищеские матчи ЦСКА Хорсенс Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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RUSARM
1516656372
Нап нужен,кровь из носу!!!
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OOOVVV.
1516695917
1) Почему Гончаренко, когда Ганчаренко.? 2) Могли и больше забить,но мазали. 3) В двух пропущенных голах 100% вина Васина. Надо делать вывод. 4) Никто не спорит, что хороший нап нужен и скорее.
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Obi Wan
1516703092
Очевидно...
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