Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат товарищеского матча против «Хорсенса» (2:2).

«В целом провели неплохой матч, но пропустили очень легкие голы. Каждый на своем участке чуть не доработал. В целом мы контролировали игру. Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше за счет быстрых и позиционных атак, стандартных положений.

Был хороший соперник, хоть и специфичный, много было длинных передач. С любого стандартного положения и аута мяч старались доставлять в штрафную, это неприятно, создает напряженность. С такими командами надо играть низом и быстро. Моментами это получалось, моментами нет. Важно, что все сыграли по 90 минут и не получили травм», — сказал Гончаренко.