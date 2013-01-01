Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
6
7
8
9
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
21
2
3
42
14
28
65
26
18
2
6
47
29
18
56
26
14
5
7
42
28
14
47
26
13
3
10
47
37
10
42
26
12
5
9
48
35
13
41
26
11
5
10
44
33
11
38
26
10
5
11
39
35
4
35
26
10
4
12
25
44
-19
34
26
9
6
11
34
30
4
33
26
9
5
12
31
45
-14
32
26
6
9
11
31
44
-13
27
26
3
14
9
25
35
-10
23
26
4
6
16
22
44
-22
18
26
3
7
16
31
55
-24
16
Группа A
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
5
2
3
19
15
4
17
10
5
2
3
16
13
3
17
10
5
1
4
10
11
-1
16
10
3
5
2
9
5
4
14
10
3
3
4
11
13
-2
12
10
1
3
6
11
19
-8
6
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
6
5
1
11
6
3
1
2
12
4
8
10
6
3
1
2
9
12
-3
10
6
0
2
4
3
9
-6
2
Команда
2
6
7
8
9
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
1
1
28
12
16
34
13
9
1
3
27
17
10
28
13
9
1
3
20
10
10
28
13
8
1
4
19
20
-1
25
13
7
3
3
24
11
13
24
13
7
3
3
22
12
10
24
13
7
3
3
22
13
9
24
13
7
2
4
24
15
9
23
13
6
3
4
21
14
7
21
13
6
1
6
15
23
-8
19
13
4
5
4
17
20
-3
17
13
3
4
6
14
18
-4
13
13
1
9
3
12
17
-5
12
13
2
2
9
14
27
-13
8
Группа 1
1
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
7
6
1
9
5
2
1
2
13
10
3
7
5
2
1
2
7
7
0
7
5
1
3
1
6
3
3
6
5
2
0
3
3
7
-4
6
5
0
3
2
2
5
-3
3
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
9
2
7
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
0
2
1
2
3
-1
2
Команда
2
5
6
7
8
9
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
12
1
0
22
4
18
37
13
7
2
4
20
15
5
23
13
7
1
5
19
17
2
22
13
5
2
6
24
24
0
17
13
4
3
6
20
18
2
15
13
4
3
6
10
21
-11
15
13
4
2
7
20
20
0
14
13
3
3
7
13
16
-3
12
13
2
5
6
13
18
-5
11
13
3
2
8
17
23
-6
11
13
2
4
7
14
24
-10
10
13
1
5
7
17
28
-11
8
13
1
4
8
12
25
-13
7
13
1
2
10
8
26
-18
5
Группа 1
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
7
4
3
10
5
3
1
1
6
5
1
10
5
2
2
1
9
7
2
8
5
2
2
1
3
2
1
8
5
1
2
2
4
6
-2
5
5
1
0
4
9
14
-5
3
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
3
8
-5
4
3
0
0
3
1
6
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире