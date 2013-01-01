Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эсбьерг - турнирная таблица

Эсбьерг
Стадион:
Блю Вотер Арена
Сайт:
http://www.efb.dk
Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Мидтьюлланд
2
Копенгаген
3
Орхус
4
Брондбю
5
Нордшелланд
6
Ольборг
7
Рандерс
8
Хорсенс
9
Оденсе
10
Люнгбю
11
Сендерийск
12
Хобро
13
Эсбьерг
14
Силькеборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
21
2
3
42
14
28
65
26
18
2
6
47
29
18
56
26
14
5
7
42
28
14
47
26
13
3
10
47
37
10
42
26
12
5
9
48
35
13
41
26
11
5
10
44
33
11
38
26
10
5
11
39
35
4
35
26
10
4
12
25
44
-19
34
26
9
6
11
34
30
4
33
26
9
5
12
31
45
-14
32
26
6
9
11
31
44
-13
27
26
3
14
9
25
35
-10
23
26
4
6
16
22
44
-22
18
26
3
7
16
31
55
-24
16
Группа A
1
Мидтьюлланд
2
Орхус
3
Ольборг
4
Брондбю
5
Копенгаген
6
Нордшелланд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
5
2
3
19
15
4
17
10
5
2
3
16
13
3
17
10
5
1
4
10
11
-1
16
10
3
5
2
9
5
4
14
10
3
3
4
11
13
-2
12
10
1
3
6
11
19
-8
6
Группа B
1
Сендерийск
2
Силькеборг
3
Оденсе
4
Люнгбю
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
6
5
1
11
6
3
1
2
12
4
8
10
6
3
1
2
9
12
-3
10
6
0
2
4
3
9
-6
2
Группа C
1
Хорсенс
2
Рандерс
3
Хобро
4
Эсбьерг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
11
6
5
12
6
3
1
2
12
10
2
10
6
2
1
3
10
13
-3
7
6
1
1
4
10
14
-4
4
Команда
1
Копенгаген
2
Брондбю
3
Мидтьюлланд
4
Люнгбю
5
Нордшелланд
6
Рандерс
7
Орхус
8
Ольборг
9
Оденсе
10
Хорсенс
11
Сендерийск
12
Эсбьерг
13
Хобро
14
Силькеборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
1
1
28
12
16
34
13
9
1
3
27
17
10
28
13
9
1
3
20
10
10
28
13
8
1
4
19
20
-1
25
13
7
3
3
24
11
13
24
13
7
3
3
22
12
10
24
13
7
3
3
22
13
9
24
13
7
2
4
24
15
9
23
13
6
3
4
21
14
7
21
13
6
1
6
15
23
-8
19
13
4
5
4
17
20
-3
17
13
3
4
6
14
18
-4
13
13
1
9
3
12
17
-5
12
13
2
2
9
14
27
-13
8
Группа 1
1
Орхус
2
Мидтьюлланд
3
Копенгаген
4
Брондбю
5
Ольборг
6
Нордшелланд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
7
6
1
9
5
2
1
2
13
10
3
7
5
2
1
2
7
7
0
7
5
1
3
1
6
3
3
6
5
2
0
3
3
7
-4
6
5
0
3
2
2
5
-3
3
Группа 2
1
Сендерийск
2
Силькеборг
3
Оденсе
4
Люнгбю
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
9
2
7
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
0
2
1
2
3
-1
2
Группа 3
1
Рандерс
2
Хорсенс
3
Хобро
4
Эсбьерг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
6
7
-1
3
Команда
1
Мидтьюлланд
2
Орхус
3
Копенгаген
4
Нордшелланд
5
Ольборг
6
Хорсенс
7
Брондбю
8
Оденсе
9
Хобро
10
Рандерс
11
Сендерийск
12
Силькеборг
13
Люнгбю
14
Эсбьерг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
12
1
0
22
4
18
37
13
7
2
4
20
15
5
23
13
7
1
5
19
17
2
22
13
5
2
6
24
24
0
17
13
4
3
6
20
18
2
15
13
4
3
6
10
21
-11
15
13
4
2
7
20
20
0
14
13
3
3
7
13
16
-3
12
13
2
5
6
13
18
-5
11
13
3
2
8
17
23
-6
11
13
2
4
7
14
24
-10
10
13
1
5
7
17
28
-11
8
13
1
4
8
12
25
-13
7
13
1
2
10
8
26
-18
5
Группа 1
1
Ольборг
2
Мидтьюлланд
3
Орхус
4
Брондбю
5
Копенгаген
6
Нордшелланд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
7
4
3
10
5
3
1
1
6
5
1
10
5
2
2
1
9
7
2
8
5
2
2
1
3
2
1
8
5
1
2
2
4
6
-2
5
5
1
0
4
9
14
-5
3
Группа 2
1
Силькеборг
2
Сендерийск
3
Оденсе
4
Люнгбю
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
3
8
-5
4
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 3
1
Хорсенс
2
Рандерс
3
Хобро
4
Эсбьерг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
0
2
5
8
-3
3
3
0
1
2
4
7
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
4
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+