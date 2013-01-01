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    Эсбьерг - результаты

    Город Эсбьерг
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт www.efb.dk
    Стадион Блю Вотер Арена
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2019/2020), группа C
    6 тур
    		8 июля, среда 19:00 Рандерс 3:1 Эсбьерг
    5 тур
    		3 июля, пятница 20:00 Эсбьерг 1:2 Хорсенс
    4 тур
    		28 июня, воскресенье 17:00 Хобро 2:1 Эсбьерг
    1 тур
    		21 июня, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:3 Хобро
    2 тур
    		16 июня, вторник 19:00 Хорсенс 2:2 Эсбьерг
    1 тур
    		12 июня, пятница 20:00 Эсбьерг 4:2 Рандерс
    Дания. Суперлига (2019/2020)
    26 тур
    		7 июня, воскресенье 18:00 Оденсе 3:1 Эсбьерг
    25 тур
    		31 мая, воскресенье 19:00 Эсбьерг 1:1 Ольборг
    24 тур
    		8 марта, воскресенье 14:00 Хобро 1:1 Эсбьерг
    23 тур
    		29 февраля, суббота 18:00 Эсбьерг 1:2 Нордшелланд
    22 тур
    		23 февраля, воскресенье 16:00 Люнгбю 2:0 Эсбьерг
    21 тур
    		14 февраля, пятница 21:00 Эсбьерг 1:0 Копенгаген
    20 тур
    		15 декабря, воскресенье 16:00 Рандерс 3:0 Эсбьерг
    19 тур
    		8 декабря, воскресенье 16:00 Сендерийск 2:1 Эсбьерг
    18 тур
    		1 декабря, воскресенье 18:00 Эсбьерг 1:2 Орхус
    17 тур
    		24 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Эсбьерг
    16 тур
    		10 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 2:1 Эсбьерг
    15 тур
    		1 ноября, пятница 21:00 Эсбьерг 1:1 Хорсенс
    14 тур
    		25 октября, пятница 20:00 Эсбьерг 1:2 Мидтьюлланд
    13 тур
    		20 октября, воскресенье 17:00 Копенгаген 3:1 Эсбьерг
    12 тур
    		6 октября, воскресенье 13:00 Эсбьерг 1:2 Сендерийск
    11 тур
    		30 сентября, понедельник 20:00 Хорсенс 1:1 Эсбьерг
    10 тур
    		22 сентября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 3:1 Брондбю
    9 тур
    		15 сентября, воскресенье 15:00 Эсбьерг 0:3 Рандерс
    8 тур
    		1 сентября, воскресенье 13:00 Орхус 1:0 Эсбьерг
    7 тур
    		25 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 2:2 Силькеборг
    6 тур
    		18 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:0 Люнгбю
    5 тур
    		11 августа, воскресенье 15:00 Ольборг 4:0 Эсбьерг
    4 тур
    		4 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 0:1 Оденсе
    3 тур
    		28 июля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 2:0 Эсбьерг
    2 тур
    		21 июля, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:1 Хобро
    1 тур
    		12 июля, пятница 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Эсбьерг
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