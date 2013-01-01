Турниры:
Дания. Суперлига (2019/2020), группа C
Дания. Суперлига (2019/2020)
|6 тур
|8 июля, среда
|19:00
|Рандерс
|3:1
|Эсбьерг
|5 тур
|3 июля, пятница
|20:00
|Эсбьерг
|1:2
|Хорсенс
|4 тур
|28 июня, воскресенье
|17:00
|Хобро
|2:1
|Эсбьерг
|1 тур
|21 июня, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|1:3
|Хобро
|2 тур
|16 июня, вторник
|19:00
|Хорсенс
|2:2
|Эсбьерг
|1 тур
|12 июня, пятница
|20:00
|Эсбьерг
|4:2
|Рандерс
|26 тур
|7 июня, воскресенье
|18:00
|Оденсе
|3:1
|Эсбьерг
|25 тур
|31 мая, воскресенье
|19:00
|Эсбьерг
|1:1
|Ольборг
|24 тур
|8 марта, воскресенье
|14:00
|Хобро
|1:1
|Эсбьерг
|23 тур
|29 февраля, суббота
|18:00
|Эсбьерг
|1:2
|Нордшелланд
|22 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|2:0
|Эсбьерг
|21 тур
|14 февраля, пятница
|21:00
|Эсбьерг
|1:0
|Копенгаген
|20 тур
|15 декабря, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|3:0
|Эсбьерг
|19 тур
|8 декабря, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|2:1
|Эсбьерг
|18 тур
|1 декабря, воскресенье
|18:00
|Эсбьерг
|1:2
|Орхус
|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:2
|Эсбьерг
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|2:1
|Эсбьерг
|15 тур
|1 ноября, пятница
|21:00
|Эсбьерг
|1:1
|Хорсенс
|14 тур
|25 октября, пятница
|20:00
|Эсбьерг
|1:2
|Мидтьюлланд
|13 тур
|20 октября, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|3:1
|Эсбьерг
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|13:00
|Эсбьерг
|1:2
|Сендерийск
|11 тур
|30 сентября, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|1:1
|Эсбьерг
|10 тур
|22 сентября, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|3:1
|Брондбю
|9 тур
|15 сентября, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|0:3
|Рандерс
|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|13:00
|Орхус
|1:0
|Эсбьерг
|7 тур
|25 августа, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|2:2
|Силькеборг
|6 тур
|18 августа, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|1:0
|Люнгбю
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|4:0
|Эсбьерг
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|0:1
|Оденсе
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|2:0
|Эсбьерг
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|1:1
|Хобро
|1 тур
|12 июля, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Эсбьерг