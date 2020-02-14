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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Эсбьерг - Копенгаген
Эсбьерг - Копенгаген: обзор матча 14 февраля 2020
Эсбьерг
14.02.2020, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Копенгаген
45+1'
Р. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эсбьерг - Копенгаген
71'
Желтая карточка
К. Юнссон
ГОЛ! 1:0!
Р. Остин
Пас отдал
Р. Курзава
45'
+1
Желтая карточка
Й. Кауко
42'
Желтая карточка
К. Конбой
38'
32'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсбьерг
1
Вито Манноне
ВР
24
Кевин Конбой
ЦЗ
13
Лаша Парунашвили
ЦП
8
Йони Кауко
ЦП
8
Родольф Остин
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Эсбьерг
16
Франц Брорссон
ЦЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
16
Пеп Бьель
АП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
1-3-1
1
Манноне
24
Конбой
13
Парунашвили
8
Кауко
8
Остин
21
Курзава
4-2-1-3
1
Юнссон
2
Варела
4
Папаяннопулос
6
Бьелланд
19
Бенгтссон
6
Зека
6
Стаге
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
14
Н'Дойе
27
Сантос
Остались в запасе
Эсбьерг
Копенгаген
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Эсбьерг - Копенгаген
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Блю Вотер Арена
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