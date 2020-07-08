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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Эсбьерг
Рандерс - Эсбьерг: обзор матча 08 июля 2020
Рандерс
08.07.2020, среда, 19:00
Дания. Суперлига, группа C, 6 тур
3 : 1
Завершен
Эсбьерг
66'
В. Хаммершой-Мистрати
79'
В. Хаммершой-Мистрати
90+5'
В. Хаммершой-Мистрати
30'
Д. Аньембе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Эсбьерг
ГОЛ! 3:1!
В. Хаммершой-Мистрати
90'
+5
87'
Желтая карточка
Я. Серенсен
86'
Замена
П. Сойри
️️️️
P. Egelund
86'
Замена
V. Tranberg
️️️️
R. Austin
Желтая карточка
В. Хаммершой-Мистрати
85'
ГОЛ! 2:1!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
Э. Риис
79'
76'
Замена
Н. Рёйкьер
️️️️
М. Дауда
69'
Замена
Л. Парунашвили
️️️️
Д. Аньембе
ГОЛ! 1:1!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
А. Камара
66'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Т. Клюснер
56'
53'
Желтая карточка
Д. Аньембе
Замена
А. Ремер
️️️️
И. Салу
46'
Желтая карточка
Т. Клюснер
35'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аньембе
Пас отдал
P. Egelund
28'
Желтая карточка
K. Conboy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
0
J. Thomsen
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
24
Исса Салу
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Эсбьерг
1
Вито Манноне
ВР
5
Søren Reese
ЦЗ
17
Kevin Conboy
ЦЗ
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
8
Rodolph Austin
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
8
Йони Кауко
ЦП
9
Patrick Egelund
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Рандерс
34
Миккел Брунд
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Эсбьерг
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
4
Viktor Tranberg
ЦЗ
20
Mads Larsen
ЦП
13
Лаша Парунашвили
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
4-4-3
0
17
Лауридсен
15
Копплин
0
24
Салу
10
Хаммершой-Мистрати
23
Бундгор
20
Клюснер
45
Камара
30
Карльгрен
19
3-2-4-1
1
Манноне
15
8
24
Аньембе
5
17
9
18
Серенсен
8
8
Кауко
15
Дауда
20
Клюснер
24
Кеинде
24
Кеинде
20
Клюснер
24
Салу
28
Ремер
28
Ремер
24
Салу
8
4
4
8
24
Аньембе
13
Парунашвили
13
Парунашвили
24
Аньембе
15
Дауда
8
Рёйкьер
8
Рёйкьер
15
Дауда
9
23
Сойри
23
Сойри
9
Остались в запасе
Рандерс
Эсбьерг
34
Миккел Брунд
ЦЗ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
20
Mads Larsen
ЦП
Остались в запасе
34
Миккел Брунд
ЦЗ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Остались в запасе
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
4
Маркус Халсти
ЦЗ
20
Mads Larsen
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Рандерс - Эсбьерг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Информация о матче
Стадион:
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