Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты

Завершились пять ответных матчей 1/16 финала Лиги конференций.

«Марсель» во второй раз обыграл «Карабах» и прошел дальше.

ПСВ благодаря домашней победе выбил из турнира «Маккаби».

«Лестер» в обоих матчах был сильнее «Рандерс».

«Буде-Глимт» снова победил «Селтик» и пробился в 1/8 финала.

«Партизан» выиграл у «Спарты» и на своем поле, и в гостях.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответные матчи

Карабах (Азербайджан) – Марсель (Франция) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гуйе, 12; 0:2 – Гендузи, 77; 0:3 – де ла Фуэнте, 90+2.

Первый матч – 1:3.

Маккаби (Израиль) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Вертессен, 85; 1:1 – Саборит, 90+1.

Первый матч – 0:1.

Рандерс (Дания) – Лестер Сити (Англия) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Барнс, 2; 0:2 – Мэддисон, 70; 0:3 – Мэддисон, 74; 1:3 – Одей, 84.

Первый матч – 1:4.

Буде-Глимт (Норвегия) – Селтик (Шотландия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сольбаккен, 9; 2:0 – Ветлесен, 69.

Первый матч – 3:1.

Партизан (Сербия) – Спарта (Чехия) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Рикарду, 7; 2:0 – Рикарду, 24; 2:1 – Гложек, 85.

Первый матч – 1:0.

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