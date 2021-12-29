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    Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты

    Завершились пять ответных матчей 1/16 финала Лиги конференций.

    «Марсель» во второй раз обыграл «Карабах» и прошел дальше.

    ПСВ благодаря домашней победе выбил из турнира «Маккаби».

    «Лестер» в обоих матчах был сильнее «Рандерс».

    «Буде-Глимт» снова победил «Селтик» и пробился в 1/8 финала.

    «Партизан» выиграл у «Спарты» и на своем поле, и в гостях.

    Лига конференций. 1/16 финала. Ответные матчи

    Карабах (Азербайджан) – Марсель (Франция) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гуйе, 12; 0:2 – Гендузи, 77; 0:3 – де ла Фуэнте, 90+2.

    Первый матч – 1:3.

    Маккаби (Израиль) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вертессен, 85; 1:1 – Саборит, 90+1.

    Первый матч – 0:1.

    Рандерс (Дания) – Лестер Сити (Англия) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Барнс, 2; 0:2 – Мэддисон, 70; 0:3 – Мэддисон, 74; 1:3 – Одей, 84.

    Первый матч – 1:4.

    Буде-Глимт (Норвегия) – Селтик (Шотландия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сольбаккен, 9; 2:0 – Ветлесен, 69.

    Первый матч – 3:1.

    Партизан (Сербия) – Спарта (Чехия) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Рикарду, 7; 2:0 – Рикарду, 24; 2:1 – Гложек, 85.

    Первый матч – 1:0.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2022 22:55
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