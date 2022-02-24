Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты

Завершились пять ответных матчей 1/16 финала Лиги конференций.
«Марсель» во второй раз обыграл «Карабах» и прошел дальше.
ПСВ благодаря домашней победе выбил из турнира «Маккаби».
«Лестер» в обоих матчах был сильнее «Рандерс».
«Буде-Глимт» снова победил «Селтик» и пробился в 1/8 финала.
«Партизан» выиграл у «Спарты» и на своем поле, и в гостях.
Лига конференций. 1/16 финала. Ответные матчи
Карабах (Азербайджан) – Марсель (Франция) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Гуйе, 12; 0:2 – Гендузи, 77; 0:3 – де ла Фуэнте, 90+2.
Первый матч – 1:3.
Маккаби (Израиль) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Вертессен, 85; 1:1 – Саборит, 90+1.
Первый матч – 0:1.
Рандерс (Дания) – Лестер Сити (Англия) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Барнс, 2; 0:2 – Мэддисон, 70; 0:3 – Мэддисон, 74; 1:3 – Одей, 84.
Первый матч – 1:4.
Буде-Глимт (Норвегия) – Селтик (Шотландия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сольбаккен, 9; 2:0 – Ветлесен, 69.
Первый матч – 3:1.
Партизан (Сербия) – Спарта (Чехия) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Рикарду, 7; 2:0 – Рикарду, 24; 2:1 – Гложек, 85.
Первый матч – 1:0.