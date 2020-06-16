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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Эсбьерг
Хорсенс - Эсбьерг: обзор матча 16 июня 2020
Хорсенс
16.06.2020, вторник, 19:00
Дания. Суперлига, группа C, 2 тур
2 : 2
Завершен
Эсбьерг
37'
М. Лумб
52'
A. Simon Okosun
12'
М. Дауда
81'
Й. Кауко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Эсбьерг
Желтая карточка
B. Jacobsen
90'
+2
87'
Замена
Д. Аньембе
️️️️
J. Brinch
87'
Замена
П. Сойри
️️️️
М. Дауда
81'
ГОЛ! 2:2!
Й. Кауко
Пас отдал
М. Дауда
Желтая карточка
Э. Машович
75'
74'
Замена
M. Larsen
️️️️
Л. Парунашвили
Замена
Э. Машович
️️️️
Н. Брок-Мадсен
72'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
Х. Ханссон
72'
61'
Желтая карточка
J. Brinch
59'
Желтая карточка
А. Эрцег
57'
Замена
А. Эрцег
️️️️
Ю. Яковенко
ГОЛ! 2:1!
A. Simon Okosun
Пас отдал
М. Лумб
52'
Замена
Й. Торсен
️️️️
P. Nymann
46'
38'
Желтая карточка
В. Манноне
ГОЛ! 1:1!
М. Лумб
Пас отдал
А. Людвиг
37'
25'
Желтая карточка
М. Дауда
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Дауда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Эсбьерг
1
Вито Манноне
ВР
25
Jeppe Brinch
ЦЗ
8
Rodolph Austin
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
17
Kevin Conboy
ЦЗ
8
Йони Кауко
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
13
Лаша Парунашвили
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
0
O. Drost
ЦФ
Эсбьерг
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
4-4-2
1
11
33
Людвиг
12
Лумб
5
6
Геммер
15
6
18
Прип
44
Брок-Мадсен
10
Ханссон
4-4-2
1
Манноне
8
5
17
25
18
Серенсен
13
Парунашвили
8
8
Кауко
77
Яковенко
15
Дауда
44
Брок-Мадсен
15
Машович
15
Машович
44
Брок-Мадсен
10
Ханссон
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
10
Ханссон
11
18
Торсен
18
Торсен
11
25
24
Аньембе
24
Аньембе
25
13
Парунашвили
20
20
13
Парунашвили
15
Дауда
23
Сойри
23
Сойри
15
Дауда
77
Яковенко
50
Эрцег
50
Эрцег
77
Яковенко
Остались в запасе
Хорсенс
Эсбьерг
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
0
O. Drost
ЦФ
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
0
O. Drost
ЦФ
Остались в запасе
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
Статистика матча Хорсенс - Эсбьерг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
Новости команд
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Хорсенс
Эсбьерг
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»
2018.08.29 07:55
3
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили
2018.02.17 18:46
8
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»
2018.08.29 07:55
3
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили
2018.02.17 18:46
8
Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»
2017.02.07 12:10
6
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов друг другу не забили
2017.02.06 20:11
2
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