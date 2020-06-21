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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Эсбьерг - Хобро
Эсбьерг - Хобро: обзор матча 21 июня 2020
Эсбьерг
21.06.2020, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа C, 1 тур
1 : 3
Завершен
Хобро
19'
R. Kurzawa (П)
50'
J. Tjornelund
90+4'
Л. Дон Дидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эсбьерг - Хобро
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Л. Дон Дидсон
Пас отдал
Э. Бабаян
90'
+2
Замена
Л. Дон Дидсон
️️️️
Э. Сабби
87'
Замена
N. Gotfredsen
️️️️
К. Каппис
84'
Желтая карточка
J. Damborg
Желтая карточка
J. Brinch
84'
Замена
Ф. Брорссон
️️️️
Д. Аньембе
82'
77'
Замена
П. Александер Киркеволд
️️️️
I. Louati
Замена
P. Egelund
️️️️
П. Сойри
76'
Желтая карточка
R. Austin
75'
Желтая карточка
R. Kurzawa
64'
60'
Желтая карточка
Э. Сабби
50'
ГОЛ! 1:1!
J. Tjornelund
Пас отдал
Э. Бабаян
ГОЛ с пенальти! 1:0!
R. Kurzawa
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсбьерг
1
Вито Манноне
ВР
25
Jeppe Brinch
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
8
Rodolph Austin
ЦЗ
8
Rafał Kurzawa
ЦП
13
Лаша Парунашвили
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
8
Йони Кауко
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
23
Пюрю Сойри
ЦФ
Хобро
1
Jesper Rask
ВР
0
B. Onkony
ЦЗ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
0
J. Tjornelund
ЦЗ
11
Эдгар Бабаян
ЦП
0
J. Damborg
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
0
I. Louati
ЦФ
Главный тренер
Йонас Даль
Эсбьерг
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
4
Маркус Халсти
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
9
Patrick Egelund
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
Хобро
13
Adrian Kappenberger
ВР
6
Nicholas Gotfredsen
ЦЗ
50
Керим Мемиджа
ЦЗ
32
Hamse Hussein
ЦП
28
Mathies Skjellerup
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
25
5
8
24
Аньембе
8
18
Серенсен
8
Кауко
13
Парунашвили
23
Сойри
77
Яковенко
4-5-1
1
24
0
0
0
11
Бабаян
12
Педерсен
11
Сабби
12
Каппис
0
0
24
Аньембе
16
Брорссон
16
Брорссон
24
Аньембе
23
Сойри
9
9
23
Сойри
12
Каппис
6
6
12
Каппис
11
Сабби
11
Дидсон
11
Дидсон
11
Сабби
0
16
Киркеволд
16
Киркеволд
0
Остались в запасе
Эсбьерг
Хобро
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
4
Маркус Халсти
ЦЗ
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
13
Adrian Kappenberger
ВР
50
Керим Мемиджа
ЦЗ
32
Hamse Hussein
ЦП
28
Mathies Skjellerup
ЦП
Главный тренер
Йонас Даль
Остались в запасе
16
Jeppe Hojbjerg
ВР
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
4
Маркус Халсти
ЦЗ
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
50
Керим Мемиджа
ЦЗ
32
Hamse Hussein
ЦП
28
Mathies Skjellerup
ЦП
Главный тренер
Йонас Даль
Статистика матча Эсбьерг - Хобро
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Хобро
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
3 : 2
08.07.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 5 тур
Хобро
2 : 3
05.07.2020
Рандерс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
4 : 0
16.06.2020
Хобро
Информация о матче
Стадион:
Блю Вотер Арена
Новости команд
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Эсбьерг
Хобро
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
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Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили
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2017.02.07 12:10
6
Товарищеский матч. «Арсенал» проиграл датскому «Эсбьергу»
2022.02.05 13:23
Ван дер Ваарт: «Играю в Дании только потому, что моя девушка играет в гандбол в этой стране»
2018.08.29 07:55
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Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили
2018.02.17 18:46
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Гончаренко: «ЦСКА в матче с «Эсбьергом» хорошо сыграл в обороне, но в позиционном нападении можно было бы и лучше»
2017.02.07 12:10
6
Товарищеский матч. ЦСКА и «Эсбьерг» голов друг другу не забили
2017.02.06 20:11
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Российские клубы интересуются нападающим сборной Армении Бабаяном
2020.10.09 13:55
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