Российские клубы интересуются нападающим сборной Армении Бабаяном

Левый вингер «Хобро» Эдгар Бабаян может до закрытия трансферного окна оказаться в российской команде.

По информации «Чемпионата», клубы РПЛ рассматривают кандидатуру 24-летнего армянина, который по новым правилам не считается легионером.

Ранее на флангового форварда претендовали «Сочи» и «Урал», но источник не уточняет, сохранили ли они интерес к игроку.