Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Российские клубы интересуются нападающим сборной Армении Бабаяном

    Левый вингер «Хобро» Эдгар Бабаян может до закрытия трансферного окна оказаться в российской команде.

    По информации «Чемпионата», клубы РПЛ рассматривают кандидатуру 24-летнего армянина, который по новым правилам не считается легионером.

    Ранее на флангового форварда претендовали «Сочи» и «Урал», но источник не уточняет, сохранили ли они интерес к игроку.

    • Рыночная стоимость Бабаяна – 700 тысяч евро.
    • За «Хобро» футболист выступает с января 2017 года, сыграл 102 матча, забил 16 голов и сделал 21 ассист.
    • Контракт между сторонами истекает следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9042

      alarm 37 минут назад

      сразу стало очень стыдно за спартак)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79659
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru