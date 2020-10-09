Российские клубы интересуются нападающим сборной Армении Бабаяном

Левый вингер «Хобро» Эдгар Бабаян может до закрытия трансферного окна оказаться в российской команде.
По информации «Чемпионата», клубы РПЛ рассматривают кандидатуру 24-летнего армянина, который по новым правилам не считается легионером.
Ранее на флангового форварда претендовали «Сочи» и «Урал», но источник не уточняет, сохранили ли они интерес к игроку.
- Рыночная стоимость Бабаяна – 700 тысяч евро.
- За «Хобро» футболист выступает с января 2017 года, сыграл 102 матча, забил 16 голов и сделал 21 ассист.
- Контракт между сторонами истекает следующим летом.
Источник: «Чемпионат»