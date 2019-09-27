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    Йонас Даль

    Тренер
    Имя Йонас
    Фамилия Даль
    Команда Хобро
    Гражданство Дания
    Дата рождения 10 июля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хобро 22 3 10 9
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.09.2019 Люнгбю 2 : 1 Хобро
    05.10.2019 Хобро 0 : 2 Ольборг
    20.10.2019 Хорсенс 1 : 0 Хобро
    27.10.2019 Хобро 1 : 1 Силькеборг
    03.11.2019 Оденсе 2 : 1 Хобро
    10.11.2019 Хобро 2 : 2 Нордшелланд
    24.11.2019 Копенгаген 2 : 1 Хобро
    01.12.2019 Ольборг 1 : 1 Хобро
    06.12.2019 Хобро 0 : 0 Хорсенс
    15.12.2019 Брондбю 1 : 1 Хобро
    16.02.2020 Сендерийск 3 : 1 Хобро
    21.02.2020 Хобро 0 : 2 Мидтьюлланд
    28.02.2020 Орхус 0 : 0 Хобро
    08.03.2020 Хобро 1 : 1 Эсбьерг
    01.06.2020 Рандерс 0 : 1 Хобро
    07.06.2020 Хобро 2 : 2 Люнгбю
    13.06.2020 Хобро 1 : 1 Хорсенс
    16.06.2020 Рандерс 4 : 0 Хобро
    21.06.2020 Эсбьерг 1 : 3 Хобро
    28.06.2020 Хобро 2 : 1 Эсбьерг
    05.07.2020 Хобро 2 : 3 Рандерс
    08.07.2020 Хорсенс 3 : 2 Хобро
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