|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Хобро
|22
|3
|10
|9
|Дата
|Матч
|27.09.2019
|Люнгбю
|2 : 1
|Хобро
|05.10.2019
|Хобро
|0 : 2
|Ольборг
|20.10.2019
|Хорсенс
|1 : 0
|Хобро
|27.10.2019
|Хобро
|1 : 1
|Силькеборг
|03.11.2019
|Оденсе
|2 : 1
|Хобро
|10.11.2019
|Хобро
|2 : 2
|Нордшелланд
|24.11.2019
|Копенгаген
|2 : 1
|Хобро
|01.12.2019
|Ольборг
|1 : 1
|Хобро
|06.12.2019
|Хобро
|0 : 0
|Хорсенс
|15.12.2019
|Брондбю
|1 : 1
|Хобро
|16.02.2020
|Сендерийск
|3 : 1
|Хобро
|21.02.2020
|Хобро
|0 : 2
|Мидтьюлланд
|28.02.2020
|Орхус
|0 : 0
|Хобро
|08.03.2020
|Хобро
|1 : 1
|Эсбьерг
|01.06.2020
|Рандерс
|0 : 1
|Хобро
|07.06.2020
|Хобро
|2 : 2
|Люнгбю
|13.06.2020
|Хобро
|1 : 1
|Хорсенс
|16.06.2020
|Рандерс
|4 : 0
|Хобро
|21.06.2020
|Эсбьерг
|1 : 3
|Хобро
|28.06.2020
|Хобро
|2 : 1
|Эсбьерг
|05.07.2020
|Хобро
|2 : 3
|Рандерс
|08.07.2020
|Хорсенс
|3 : 2
|Хобро