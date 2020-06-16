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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Хобро
Рандерс - Хобро: обзор матча 16 июня 2020
Рандерс
16.06.2020, вторник, 21:00
Дания. Суперлига, группа C, 2 тур
4 : 0
Завершен
Хобро
29'
Э. Риис
33'
М. Греве
66'
Э. Риис
82'
М. Эго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Хобро
ГОЛ! 4:0!
М. Эго
82'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
М. Греве
78'
Замена
А. Камара
️️️️
Э. Риис
78'
76'
Желтая карточка
Э. Сабби
69'
Замена
H. Hussein
️️️️
J. Damborg
69'
Замена
Л. Дон Дидсон
️️️️
Э. Бабаян
Замена
M. Nielsen
️️️️
С. Гравес
69'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
М. Каллесе
67'
ГОЛ! 3:0!
Э. Риис
66'
53'
Замена
B. Onkony
️️️️
П. Александер Киркеволд
Пенальти не реализован!
М. Эго
51'
50'
Красная карточка
S. Jakobsen
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
46'
46'
Замена
J. Tjornelund
️️️️
M. Haarup
46'
Замена
I. Louati
️️️️
N. Gotfredsen
45'
+2
Желтая карточка
П. Александер Киркеволд
Желтая карточка
Э. Риис
36'
ГОЛ! 2:0!
М. Греве
Пас отдал
С. Пизингер
33'
ГОЛ! 1:0!
Э. Риис
Пас отдал
С. Пизингер
29'
Желтая карточка
С. Пизингер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
0
J. Thomsen
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Хобро
1
Jesper Rask
ВР
2
Simon Jakobsen
ЦЗ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
0
P. J. Boge
ЦЗ
11
Эдгар Бабаян
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Nicholas Gotfredsen
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
0
J. Damborg
ЦП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Йонас Даль
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Хобро
13
Adrian Kappenberger
ВР
0
J. Tjornelund
ЦЗ
0
B. Onkony
ЦЗ
32
Hamse Hussein
ЦП
28
Mathies Skjellerup
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
0
I. Louati
ЦФ
4-4-3
0
7
Каллесе
15
Копплин
8
Пизингер
28
Гравес
28
Ремер
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
45
Эго
17
Риис
30
Карльгрен
4-5-1
1
24
0
0
2
11
Бабаян
6
11
Сабби
0
12
Педерсен
16
Киркеволд
28
Гравес
0
0
28
Гравес
7
Каллесе
24
Кеинде
24
Кеинде
7
Каллесе
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
17
Греве
20
Клюснер
20
Клюснер
17
Греве
17
Риис
45
Камара
45
Камара
17
Риис
0
0
0
0
16
Киркеволд
0
0
16
Киркеволд
0
32
32
0
11
Бабаян
11
Дидсон
11
Дидсон
11
Бабаян
6
0
0
6
Остались в запасе
Рандерс
Хобро
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
13
Adrian Kappenberger
ВР
28
Mathies Skjellerup
ЦП
Главный тренер
Йонас Даль
Остались в запасе
23
Оливер Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
28
Mathies Skjellerup
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Йонас Даль
Статистика матча Рандерс - Хобро
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Хобро
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
3 : 2
08.07.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 5 тур
Хобро
2 : 3
05.07.2020
Рандерс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
4 : 0
16.06.2020
Хобро
Информация о матче
Стадион:
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