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    Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»

    «Арсенал» в товарищеской игре добился волевой победы над «Рандерсом». Дубль у Кингса Кангва.

    В другой встрече «Урал» оказался сильнее армянского «Пюника». У россиян забил зимний новичок Александр Юшин.

    Товарищеские матчи

    Рандерс (Дания) – Арсенал (Россия) – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Одей, 31; 1:1 – Кангва, 46; 2:1 – Эго, 46; 2:2 – Кангва, 60; 2:3 – Чаушич, 83.

    Урал (Россия) – Пюник (Армения) – 4:2

    Голы у «Урала»: Бикфалви – 2; Аугустыняк; Юшин.

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    Источник: Бомбардир.ру

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