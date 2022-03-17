Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина

Завершились еще три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.
«Аталанта» в конце игры вырвала победу над «Байером» и вышла в следующую стадию турнира. Полузащитника Алексея Миранчука в заявке не было.
«Црвена Звезда» дома обыграла «Рейнджерс», но по сумме двух встреч вылетела из ЛЕ.
«Монако» спас ничью в матче с «Брагой», но выбыл из соревнования из-за поражения неделю назад. Александр Головин вышел на замену на 52-й минуте, получил предупреждение и сделал голевую передачу.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи
Байер (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Бога, 90+1.
Первый матч – 2:3.
Црвена Звезда (Сербия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Иванич, 10; 1:1 – Кент, 56; 2:1 – Набуан, 90+3 (с пенальти).
Первый матч – 0:3.
Монако (Франция) – Брага (Португалия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Руис, 20; 1:1 – Дисаси, 90.
Первый матч – 0:2.
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