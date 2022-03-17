Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
2 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому
3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина

Завершились еще три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Аталанта» в конце игры вырвала победу над «Байером» и вышла в следующую стадию турнира. Полузащитника Алексея Миранчука в заявке не было.

«Црвена Звезда» дома обыграла «Рейнджерс», но по сумме двух встреч вылетела из ЛЕ.

«Монако» спас ничью в матче с «Брагой», но выбыл из соревнования из-за поражения неделю назад. Александр Головин вышел на замену на 52-й минуте, получил предупреждение и сделал голевую передачу.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Байер (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бога, 90+1.

Первый матч – 2:3.

Црвена Звезда (Сербия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Иванич, 10; 1:1 – Кент, 56; 2:1 – Набуан, 90+3 (с пенальти).

Первый матч – 0:3.

Монако (Франция) – Брага (Португалия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Руис, 20; 1:1 – Дисаси, 90.

Первый матч – 0:2.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Лига Европы. «Лион» сыграл вничью с «Порту» и пробился в 1/4 финала
Головин прервал серию из девяти матчей без голевых действий
«Аталанта» в 4-й раз в истории вышла в 1/4 финала еврокубка. Это последний представитель Серии А в ЛЧ и ЛЕ
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

17.03.2022 22:50
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11