Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина

Завершились еще три ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Аталанта» в конце игры вырвала победу над «Байером» и вышла в следующую стадию турнира. Полузащитника Алексея Миранчука в заявке не было.

«Црвена Звезда» дома обыграла «Рейнджерс», но по сумме двух встреч вылетела из ЛЕ.

«Монако» спас ничью в матче с «Брагой», но выбыл из соревнования из-за поражения неделю назад. Александр Головин вышел на замену на 52-й минуте, получил предупреждение и сделал голевую передачу.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

Байер (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Бога, 90+1.

Первый матч – 2:3.

Црвена Звезда (Сербия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Иванич, 10; 1:1 – Кент, 56; 2:1 – Набуан, 90+3 (с пенальти).

Первый матч – 0:3.

Монако (Франция) – Брага (Португалия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Руис, 20; 1:1 – Дисаси, 90.

Первый матч – 0:2.

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