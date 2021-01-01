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Четыре игрока «Айнтрахта» – в символической сборной сезона Лиги Европы

УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги Европы в сезоне-2021/22.

Вратарь: Кевин Трапп («Айнтрахт»);

Защитники: Крейг Доусон («Вест Хэм»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Кэлвин Угелумба («Рейнджерс»);

Полузащитники: Джеймс Тавернье («Рейнджерс»), Конрад Лаймер («РБ Лейпциг»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Филип Костич («Айнтрахт»);

Нападающие: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»); Рафаэль Борре («Айнтрахт»), Райан Кент («Рейнджерс»).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт УЕФА

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