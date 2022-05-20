Четыре игрока «Айнтрахта» – в символической сборной сезона Лиги Европы

УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги Европы в сезоне-2021/22.
Вратарь: Кевин Трапп («Айнтрахт»);
Защитники: Крейг Доусон («Вест Хэм»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Кэлвин Угелумба («Рейнджерс»);
Полузащитники: Джеймс Тавернье («Рейнджерс»), Конрад Лаймер («РБ Лейпциг»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Филип Костич («Айнтрахт»);
Нападающие: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»); Рафаэль Борре («Айнтрахт»), Райан Кент («Рейнджерс»).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: сайт УЕФА