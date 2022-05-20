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Шотландия. Премьер-лига
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Рейнджерс
Джеймс Тавернье
€ 500 тыс
Джеймс Тавернье
Рейнджерс
27 января 1991 (35), Брэдфорд
#2 | Защитник
182 см | 72 кг
Англия
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Трансферы
Четыре игрока «Айнтрахта» – в символической сборной сезона Лиги Европы
2022.05.20 15:24
Лучшим бомбардиром сезона Лиги Европы стал защитник «Рейнджерс» Тавернье. Все голы он забил в плей-офф
2022.05.19 07:53
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
2022.05.06 17:17
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
2022.05.06 13:57
Лидером гонки бомбардиров сезона Лиги Европы стал защитник «Рейнджерс» Тавернье
2022.05.06 13:30
Костич и Нкунку – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
2022.04.15 13:49
1
Муриэль, Лопеш, Тавернье и Акунья – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
2022.03.11 13:16
Фото
Мозес попал в символическую сборную третьего тура Лиги Европы по версии WhoScored
2021.10.22 13:58
8
Фото
Давид Луис и Кубо – в символической сборной недели в Лиге Европы
2020.10.23 15:20
Видео
Фанат «Хиберниана» напал на капитана «Рейнджерс» во время матча шотландской Премьер-лиги
2019.03.09 13:53
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Фото
Лунев и Паредес – в команде недели Лиги Европы
2018.10.05 13:09
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