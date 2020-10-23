Давид Луис и Кубо – в символической сборной недели в Лиге Европы

УЕФА назвал состав символической сборной по итогам первого тура группового этапа Лиги Европы.
Вратарь: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб);
Защитники: Джеймс Тавернье («Рейнджерс»), Давид Луис («Арсенал»), Хуан Фойт («Вильяреал»), Симен Юклеред («Антверпен»);
Полузащитники: Карим Беллараби («Байер»), Кристоф Баумгартнер («Хоффенхайм»), Надим Амири («Байер»), Такефуса Кубо («Вильяреал»);
Нападающие: Дарвин Нуньес («Бенфика»), Юсуф Язиджи («Лилль»).
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Источник: Официальный твиттер УЕФА